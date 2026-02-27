Image:mi.com

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年2月27日は、新搭載のPM1センサーで超微細粒子をリアルタイムでモニタリングするXiaomi（シャオミ）の「Mijiaスマート空気清浄機 6」が、お得に登場しています。

肺組織の深くまで侵入する直径1μm以下の粒子状物質を検知。Xiaomi「Mijiaスマート空気清浄機 6」が19％オフで最安値に！

新搭載のPM1センサーで超微細粒子を検知、5層一体型浄化システム＋UV-C除菌＋マイナスイオンで室内空気を多角的にクリーンにするXiaomi（シャオミ）の「Mijiaスマート空気清浄機 6」。1月発売の新モデルが、現在、Amazonで19％オフと過去最安値に！

PM1センサー、PM2.5センサー、ダストセンサー、温度センサー、湿度センサーの5種を搭載。新搭載のPM1センサーは、直径1μm（マイクロメートル）以下の粒子状物質を検知し、肺の奥まで届く超微細粒子をリアルタイムでモニタリングします。

LCDカラーディスプレイで空気状態と浄化効果を直感的に確認可能。

Xiaomi Homeアプリ連携により、遠隔操作やスケジュール設定、フィルター残量確認にも対応しています。Google Home／Alexaで音声操作もできますよ。

5層構造のクリーンシステムとUV-Cで除菌！ アレルゲンを99％近く除去

クリーンシステムは、プレフィルター＋高効率フィルター（0.3μmを99.98％除去）＋高品質活性炭＋UVライトアレイ＋マイナスイオンの5層構造。花粉やペットのフケ、PM2.5、副流煙を効果的に除去します。

UVCライトモジュールが細菌やウイルスの増殖を抑制、試験では花粉アレルゲン98.2％、ダニアレルゲン98.11％、猫のフケ99.31％、PM10 99.9％除去（1時間）を確認しているとのこと。

有害ガス（ホルムアルデヒド、トルエン、TVOC）や生活臭も活性炭が吸着します。

フィルター寿命は2年（推奨交換6〜12カ月）。静音設計で睡眠や読書時も快適ですよ。

Xiaomi（シャオミ）Mijiaスマート空気清浄機 6 脱臭 花粉 ハウスダスト ほこり ペット 30畳 UV マイナスイオン 五重フィルター 5センサー搭載 自動運転 スマート制御 コンパクト ホワイト 小型 卓上 省エネ 空気質を可視化 20,800円 （19％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2026年2月27日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

