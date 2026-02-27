この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

近鉄アート館（大阪市阿倍野区、あべのハルカス近鉄本店ウイング館8階）で2月28日・3月1日、SHOW-COMPANYによるミュージカル公演「天使の休日」が上演される。

「子どもたちが夢を持てるように」との願いを込めた「天使の休日」は、1998（平成10）年に大阪府河南町の小学校合同鑑賞会の依頼を受けて誕生した作品。以降、大阪、東京、神戸で上演を重ね、今回で12回目の再演となる。

天使ミカエル役を務めるこはねさんは、モデルとしても活動する小学4年生。28年前の初演時に、同じく小学4年生で天使ミカエルを演じたのは、こはねさんの母・上阪志帆さんで、いずれもオーディションで選ばれた。

SHOW-COMPANY代表の阪上めいこさんは「（母娘で）ミカエルを演じるのは感無量。志帆がミカエルを演じたことは今でも覚えているし、こはねちゃんがミカエルを演じてくれるのは本当にうれしい」と話す。さらに、「『天使の休日』は子どもたちのために生まれた作品。この作品を見た方から『自分の人生が変わった』『夢をかなえようと思った』といった感想をたくさんいただいている。多くの人に見ていただきたい」と呼びかける。

開演時間は、28日＝14時30分（売り切れ）、18時30分、3月1日＝11時、15時。チケット料金は、前売り6,000円、当日6,500円（全席指定）。

関連記事

ミツカンが「大阪無限粉もんソースby味ぽん」発売　上沼恵美子さんが「これはすごい」

ミツカンが「大阪無限粉もんソースby味ぽん」発売　上沼恵美子さんが「これはすごい」

 あべのハルカス近鉄本店で「都市伝説展」　パネル展示やフォトスポット、呪物もずらり

あべのハルカス近鉄本店で「都市伝説展」　パネル展示やフォトスポット、呪物もずらり

 グランフロント大阪でりんごフェア　王林さんと栗原心平さんが青森の魅力語る

グランフロント大阪でりんごフェア　王林さんと栗原心平さんが青森の魅力語る
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

OSAKA STYLE_icon

OSAKA STYLE

YouTube チャンネル登録者数 1.44万人 2298 本の動画
大阪のイベント、グルメ、エンタメなどの最新情報を発信するニュースサイト。https://osaka.style/
youtube.com/channel/UClFFbGeSoG2miaNS3hnkR1Q YouTube