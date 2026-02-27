この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

近鉄アート館（大阪市阿倍野区、あべのハルカス近鉄本店ウイング館8階）で2月28日・3月1日、SHOW-COMPANYによるミュージカル公演「天使の休日」が上演される。



「子どもたちが夢を持てるように」との願いを込めた「天使の休日」は、1998（平成10）年に大阪府河南町の小学校合同鑑賞会の依頼を受けて誕生した作品。以降、大阪、東京、神戸で上演を重ね、今回で12回目の再演となる。



天使ミカエル役を務めるこはねさんは、モデルとしても活動する小学4年生。28年前の初演時に、同じく小学4年生で天使ミカエルを演じたのは、こはねさんの母・上阪志帆さんで、いずれもオーディションで選ばれた。



SHOW-COMPANY代表の阪上めいこさんは「（母娘で）ミカエルを演じるのは感無量。志帆がミカエルを演じたことは今でも覚えているし、こはねちゃんがミカエルを演じてくれるのは本当にうれしい」と話す。さらに、「『天使の休日』は子どもたちのために生まれた作品。この作品を見た方から『自分の人生が変わった』『夢をかなえようと思った』といった感想をたくさんいただいている。多くの人に見ていただきたい」と呼びかける。



開演時間は、28日＝14時30分（売り切れ）、18時30分、3月1日＝11時、15時。チケット料金は、前売り6,000円、当日6,500円（全席指定）。