YouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」が、「【バランスいいぞ】価格と多機能ぶりのバランスがいい『バッファローの高速スクロールマウス』をレビューします！」と題した動画を公開。バッファローの新しいマウス「BSMBB700シリーズ」の実機レビューを行い、そのコストパフォーマンスと使い勝手の良さを「価格を含めたバランスがかなりいい」と評価した。



動画内で戸田氏は、まず本体のデザインと質感について言及。「白に近いグレー」と「濃いグレー」のツートンカラーで、樹脂製ながらもチープにならないよう配慮されたデザインだと説明した。重量は電池込みで94gと、ビジネス向けマウスとしては標準的な重さである。

最大の特徴である「高速スクロール」機能については、ホイールの素材感がゴムのように指当たりが良く、滑りにくい点を評価。実際にExcel画面でスクロールを実演し、「めっちゃ速い」とそのスピードを体感した。また、左右クリックやサイドボタン、ホイール回転がいずれも静音設計になっており、「カチカチ音がしないのがいい」と語った。



戸田氏が特に「グッジョブ」と高く評価したのは、ボタンの配置である。DPI（カーソル速度）の切り替えや、接続先（専用レシーバー、Bluetooth 2台）の切り替えボタンがマウスの底面ではなく上面に集約されているため、操作が非常にスムーズだという。「全部ここにあるのは使いやすい」とし、他社製品で底面にスイッチがある場合との使い勝手の差を強調した。

検証ではWindows、Mac、iPadとの接続をテスト。MacやWindowsでは高速スクロールが快適に動作することを確認したが、iPadでは高速スクロール機能が使用できない点には注意が必要だと指摘している。



総括として戸田氏は、専用アプリによるボタン割り当てなどのカスタマイズには対応していないものの、「割り切って使えばこれはこれでいい」と述べた。カスタマイズの手間をかけずに多機能なマウスを使いたい層に向け、「ここ（上面）にボタンが集約されているのがとっても使いやすい」と結論付け、78点という高得点をつけた。