空冷ポルシェを題材としたカリフォルニア発祥のカーカルチャーイベントが東京に上陸！

LUFT TOKYO

米カリフォルニア生まれの空冷ポルシェの祭典「Luftgekühlt（ルフト・ゲクールト）」が東京に上陸！ 日本のポルシェカルチャーを東京高速KK線上で再現される。

ドイツ語で“空冷”を意味する「ルフト・ゲクールト」は、2014年にカリフォルニア州で生まれたカーカルチャーのイベントで、空冷式エンジン世代のポルシェ（1948年の356から1998年頃の993型911までの時代のモデル）を題材としている。

創設者は、ル・マン24時間レースで2度のクラス優勝経験をもつポルシェ・ワークスドライバーのパトリック・ロングと、南カリフォルニアを拠点とするクリエイティブディレクター、ハワード・イデルソン。そして現在は著名なCMディレクターでレーサーでもあるジェフ・ツワートなど、ポルシェコミュニティにおいて世界的な影響力をもつメンバーたちが運営に加わり、アメリカはもちろん、近年はヨーロッパを舞台としたイベントも開催するなど、その規模は年を追うごとに進化・発展を遂げている。

今回、初めて日本で開催される「LUFT TOKYO」は、“ニッポンのポルシェ”をテーマに、70年以上にわたってポルシェとともに歩み、育んできた日本のポルシェカルチャーを「ルフト・ゲクールト」の世界観を通してより深く豊かに表現する。

LUFT TOKYO

日本のレースシーンを彩ったレーシングポルシェたちも展示

「LUFT TOKYO」は雑誌モーターヘッド、MH箱根ヒルクライム、MHヒルクライム真庭速祭などを立ち上げた髙田興平（Takapro Inc.）が「ルフト・ゲクールト」とタッグを組んで企画・運営。本家のエッセンス、雰囲気を踏襲しながらも、世界的に見ても深い歴史と文化をもつ日本独自のポルシェカルチャーを発信する展示型イベントに昇華させる。

1959年以来、都市型自動車専用道路のパイオニアとして親しまれ、2025年4月にその役目を終えた東京高速道路KK線は、「LUFT TOKYO」を象徴する絶好の舞台となる。

このイベントでの注目は、1968年日本GPで生沢徹がドライブした「910」を筆頭とする、日本のレースシーンを彩った博物館級のレーシングポルシェたち。また昭和の大スター高倉健が所有していた「356Aカブリオレ」や、2025年に開催されたヨーロッパ最大のカスタムカーショー「ULTRACE」で最優秀賞に選ばれた「MADLANE 935ML」など、日本のストリートカルチャーを象徴する新旧様々なモデルも登場。さらに一般ユーザーの空冷モデルも多数集結し、東京の中心である銀座を臨む。KK線上でポルシェを思い思いのスタイルで楽しめる1日となる。

※文中敬称略

INFORMATION

LUFT TOKYO

開催日：2026年3月14日（土）

●イベント会場入場時間：10:00（先行入場チケット）／12:00（一般入場チケット／学生チケット）

●イベント開催時間：10:00～19:00 ※一般入場は12:00～19:00

●会場：東京高速道路KK線 特設会場

●主催：株式会社三栄（Luftgekühlt とイベントパートナーシップ締結）

●企画運営：株式会社髙田プロダクション

●協賛：ポルシェ ジャパン、タグ・ホイヤー、グランツーリスモ他

●会場アクセス

【電車利用の場合】

・東京メトロ有楽町線 銀座一丁目駅 3／4番出口：徒歩約1分

・JR山手線・京浜東北線 有楽町駅 京橋口：徒歩約5分

・東京メトロ銀座線 京橋駅3番出口：徒歩約4分

・東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線 銀座駅：A13出口（松屋銀座）：徒歩約7分

・JR東京駅 八重洲南口：徒歩約10分

【バス利用の場合】

・都営バス「京橋二丁目」停留所：徒歩約4分

・都営バス「有楽町駅前」停留所：徒歩約6分

●チケット販売情報

販売窓口：三栄チケットサービス

チケットに関しては下記LUFT TOKYOサイト内EVENT ADMISSION TICKETS（イベントチケット）よりご購入ください。

https://lufttokyo.com

※定員に達し次第、販売を終了いたします。

※チケットはすべて、電子チケットによる事前販売となります。

※紙のチケット（実券）の販売・発券はございません。

●入場チケット

・先行入場チケット：8800円（10:00～19:00入場）※300枚限定

・一般入場チケット：5500円（12:00～19:00入場）

・学生チケット：2750円（12:00～19:00入場）

※小学生以下の入場は無料です（保護者の同伴が必要です）

※チケットの転売は固くお断りいたします。

※ペット同伴での入場はご遠慮ください

●電子チケット発売期間：2026年2月2日（火）10:00～3月14日（土）17:59まで

※規定人数に達し次第、販売を終了します。

●運営事務局：LUFT TOKYO運営事務局

問い合わせ先：03-5835-4786（PR WORKS内／平日11:00～17:00まで）／info@ lufttokyo.com