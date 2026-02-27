Photo: 山田いせ

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

寒さもピークを超え、もうすぐ春がやってきますね。お祝い事や式典が増える季節。おめかしする日には髪型にも気を配りたいものです。

私は不器用なので凝ったヘアアレンジはできないのですが、前髪や毛先のアレンジくらいはチャレンジしたいと思っています。

そんな折、来月の予定に向けて購入したSALONIA（サロニア）の「コードレス ストレートヘアアイロン」がこちら！

SALONIA サロニア コードレス ストレートアイロン 12mm ヘアアイロン モバイルバッテリー 機能搭載 軽量 前髪 SAL25119GR グレー 6,578円 Amazonで購入する PR PR 6,578円 楽天で購入する PR PR

コードレスで使えるから取り回しやすさはバツグン。バッテリー充電式になっており、自宅で身支度する際にはもちろん、出先でもサクッと使えるんです。

しかも、このアイテムはなんと…

スマホなどを充電するモバイルバッテリーの機能も備えているんですよ！！！

コードレスだから、もうコンセントは探さない

Photo: 山田いせ

SALONIAの「コードレス ストレートヘアアイロン」はその名の通り、コードレスで使えるヘアアイロン。

コンセント（配線用差込接続器）がない外出先でも手軽に操作できるので、予定の直前などに前髪・顔周りをお直ししたいときに重宝します。

Photo: 山田いせ

付属のUSB Type-Cケーブルと手持ちの充電器を用いて、バッテリーチャージしてご使用ください。

充電時間は約3時間。稼働時間の表記は見当たらなかったのですが、私がヘアスタイリングに要する時間は一日合計でも30分程度なので、問題なく動きました。

Photo: 山田いせ

電源スイッチはスライド式。ここがちょっと硬くて動かしづらい…のですが、持ち歩きの際にバッグの中で勝手にスイッチオンになる心配がなさそうなので、むしろ安心です！

140℃と180℃の二段階で調整できるので、髪質や用途に合わせて使い分けられます。電源オンから100℃に達するスピードがかなり速いので、時間がないときでも手際よく始められてありがたい〜。約1分と表記されていますが、体感は30秒くらいで使い始められました。

Photo: 山田いせ

そして、熱くなる部分がグッと沈み込んで髪に隙間なく密着する“クッションプレート”を採用しているため、私のような初心者でもスタイリングしやすいんですよ。

また、プレートの幅は約1.2cmとやや狭め。ストレートだけでなく、コテの要領でカールも作れるため、毛先のニュアンスを表現するのにもってこいです。

持ち運ぶ時のためのシリコンのキャップも付いています。しっかり冷えた状態で被せてくださいませ。

モバイルバッテリーにもなっちゃう、まさかの2in1仕様

Photo: 山田いせ

SALONIAの「コードレス ストレートヘアアイロン」は、ヘアアイロンとしてだけでなく、モバイルバッテリーとしても使える便利な2in1デバイス。

Photo: 山田いせ

充電する際は本体側に USB Type-Cを。

Photo: 山田いせ

給電する際はType-Aを挿して使用します。

スマートフォンの充電口にケーブルを挿すだけで、ポンっと給電開始！迷うことない簡単な操作性、goodですね。

軽い、小さい、扱いやすい。しかもお手頃価格とキタ！

Photo: 山田いせ

SALONIAの「コードレス ストレートヘアアイロン」の重さは約175gと軽く、長さは約21cmとコンパクト。冠婚葬祭向きの小さめバッグにも収まるサイズで、持ち歩きやすいんです。

うれしいことに、バッテリーを本体から外せば手荷物として飛行機内に持ち込めますよ。

Amazon.co.jp

年代や性別を問わず親しみやすいデザインがとっても素敵。私が購入したグレー以外にも、ブルーやピンク、ホワイトとカラーバリエーションも豊富です。

「自分にうまく扱えるかな？」という心理的なハードルもお値段のハードルも乗り越えやすいので、新大学生や新社会人の方にもおすすめ。プレゼントとしても良さそうな気がします！

SALONIA サロニア コードレス ストレートアイロン 12mm ヘアアイロン モバイルバッテリー 機能搭載 軽量 前髪 SAL25119GR グレー 6,578円 Amazonで購入する PR PR 6,578円 楽天で購入する PR PR

Photo: 山田いせ

Source: Amazon.co.jp

商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。