26日に「ポケモン30周年、はじまる」キックオフ発表会を開催

プロ野球12球団とポケモンがタッグを組み「ポケモンベースボールフェスタ2026 〜30年の想いをボールに込めて〜」を開催。ポケモン特別演出試合や、オリジナルグッズの販売を行う。

全世界で愛されるポケモンは『ポケットモンスター 赤・緑』の発売から今年で30年を迎える。今回はポケモン30周年スペシャル企画として、プロ野球12球団とのスペシャルタッグが実現した。

2月26日に行われた「ポケモン30周年、はじまる」キックオフ発表会では、巨人・田中将大投手のメッセージとともに本イベントの開催を発表。12球団のユニフォーム姿のピカチュウ12匹が壇上を彩った。

パ・リーグ6球団も各球場でのポケモン特別演出試合を開催するほか、球団のユニホームを着たピカチュウやそれぞれの球団パートナーポケモンがデザインされたオリジナルグッズを販売。スマートフォン向けリアルワールドゲーム「ポケモンGO」スペシャルイベントなども実施し、特別演出試合では、ピカチュウも各球場に来場予定だ。

オリジナルグッズの詳細は各球団公式HPにて順次発表予定。先行して発表されたグッズラインナップには、定番のユニホーム（オリックス）やキャップ（ロッテ）のほか、選手がピカチュウと一緒に写った写真を使用したタオル（楽天）や、西武の人気応援アイテム「ビッグチェーンネックレス」も。ポケモンとともに、2026年シーズンを盛り上げていく。

【パ・リーグ6球団 特別演出試合日程】

＜日本ハム＞

パートナーポケモン：ロコン（アローラのすがた）

日程：8月11日（火・祝）、12日（水）、13日（木）

場所：エスコンフィールド

＜楽天＞

パートナーポケモン：ウォーグル

日程：4月10日（金）、11日（土）、12日（日）

場所：楽天モバイル 最強パーク

＜西武＞

パートナーポケモン：カエンジシ

日程：5月4日（月・祝）、5日（火・祝）、6日（水・休）

場所：ベルーナドーム

＜ロッテ＞

パートナーポケモン：キャモメ

日程：5月15日（金）、16日（土）、17日（日）

場所：ZOZOマリンスタジアム

＜オリックス＞

パートナーポケモン：ケンタロス（パルデアのすがた）

日程：5月8日（金）、9日（土）、10日（日）

場所：京セラドーム

＜ソフトバンク＞

パートナーポケモン：ムクホーク

日程：5月1日（金）、2日（土）、3日（日）

場所：みずほPayPayドーム（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）