ロッテ（東京都新宿区）が、洋酒チョコレート「ラミー 春夏仕立て」など3商品を3月10日から期間限定で発売します。

【画像】やっば…とろっとろ… コチラが春夏仕様の“ロッテ洋酒チョコ”です！ おいしそう！！（6枚）

発売60周年を迎えた「ラミー」は、冬季限定の商品として親しまれてきました。「一年中ラミーが食べたい！」との要望から、新商品の「ラミー 春夏仕立て」が完成したとのことです。

「ラミー 春夏仕立て」は、冬季限定の「ラミー」で使用されている特製ラムレーズン、ラム酒入りのチョコペーストをミルクチョコで包んだ一品。華やかでキレのあるラム酒の味わいを引き立てることで、春夏にもぴったりな、さっぱりとした味わいに仕立てられています。

同社チョコ・ビス研究部の糸山碩人さんは、新商品について「冬季限定の『ラミー』は濃厚な生チョコとラムレーズンの調和が特長ですが、今作の『春夏仕立て』は、『ラム酒そのものの味わいを軽やかに楽しむ』ことをコンセプトに掲げました」と説明。

開発の経緯としては「最も苦労したのは、『生チョコのような、なめらかさ』と『春夏でもとけにくい耐熱性』の両立です」といい、「本来、アルコールや水分を多く含むラムレーズンは熱に弱く、非常に繊細です。しかし、チョコペーストの配合を工夫することで、25度の環境下でも安定した品質を保ちつつ、口に入れた瞬間に『ラミー』らしいなめらかなくちどけを再現することができました」とコメントを寄せています。

また、風味豊かなブランデーソースをまろやかなミルクチョコで包んだ「バッカス 春夏仕立て」が発売3年目で、初めてリニューアルされます。今回のリニューアルでは、ブランデーソースの風味をアップし、チョコは甘さを抑えて、ブランデーがより引き立つようにブラッシュアップされています。

さらに、「洋酒薫る大人のスイーツ」シリーズから、春夏限定「深夜のショコラノワール」が登場。チョコケーキのようななめらかなフィリングを、甘さを抑えたミルクチョコで包んだ一品です。アクセントに用いられた洋酒の風味が、いつものチョコとひと味違った大人の味わいを演出してくれます。

いずれも、想定小売価格は324円（税込み）です。