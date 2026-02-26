（株）カージャパン（宮城県）ほか1社は2月12日、仙台地裁へ破産を申請した。

申請代理人は増田智彦弁護士ほか2名（東京丸の内法律事務所、千代田区丸の内3−3−1）。

負債は、カージャパンが債権者約170名に対して約5億4000万円、カースタッセが債権者約80名に対して約2億3000万円、2社合計約7億7000万円。



カージャパンは、中古自動車販売業などを目的に設立。積極的に店舗を開設して業容を拡大し、ピーク時の1992年3月期には売上高約22億7100万円を計上していた。

その後は、個人消費の低迷、同業者間の競合の激化により1998年3月期頃から減収基調に転じ採算も悪化。2006年頃からランドクルーザープラド、ハイラックスサーフ、プロボックスなど販売車種を限定し、リフトアップ、カラーリング、内装ドレスアップなどのカスタマイズにより付加価値を高めていた。



しかし、2010年頃に金融債務について返済に支障をきたし、一部取引行との取引を解消。以降も業況は軌道に乗り切らず、2025年3月期は売上高約6億4500万円まで落ち込み、最終利益は約60万円にとどまっていた。2026年3月期に入っても先行き業績好転の見通しが立たず、過去の不採算のシワ寄せから債務超過状態での経営を余儀なくされ、資金繰りはひっ迫し、遂に支えきれず今回の措置となった。

なお、破産申請の準備に入って以降、全国各地で納車トラブルが発生。被害相談が相次いでいた。





関連のカースタッセは、カージャパンの自動車整備部門として設立したが、2025年8月期の売上高は約1億2000万円に対し、約300万円の赤字を余儀なくされていた。2026年8月期に入り、カージャパンと連鎖して、事業を停止していた。※（株）カージャパン（TSRコード:140202080、法人番号:4370601002817、宮城郡利府町神谷沢字化粧坂84−1、資本金5000万円、設立1984（昭和59）年4月）※（株）カースタッセ（TSRコード:142151084、法人番号:3370001002798、仙台市若林区六丁の目西町8−57、資本金1000万円、設立1992（平成4）年5月）