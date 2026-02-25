お笑いトリオ、パンサーの向井慧（40）が25日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。引っ越し手続きをめぐりいらだっていることを明かした。

先週冬休みだった向井は、休暇に合わせて引っ越しを行ったことを報告。旅行で滞在していたニュージーランドから諸手続きを進めていたといい「水道をつなげる連絡とか、ガス何日に立ち会いでとか手続きを同時にやってたんですけど」と振り返った。

引っ越しは何度も経験しているが「僕は本当に手続きが苦手な人間なんです」と告白。「転入届、転出届もそうですし、あとWi−Fi。インターネットをつながなきゃいけないじゃないですか」と話しつつ、「ある会社に電話入れると、今って電話入れた時点で音声ガイダンスにつながるじゃないですか。まず人としゃべりたいんですよ、俺は」と即音声ガイダンスにつながることに不満を漏らした。

さらに「どこかけても音声ガイダンスで。『大変電話が混み合っております』って、あれ絶対に言うシステムにしてるんですか？いつかけたって！」と手続きがスムーズに進まないことに憤っていた。