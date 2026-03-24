俳優若葉竜也（36）が24日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に出演。炎上騒動の真相を語った。ゲストの若葉は、マネジャーを落ち込ませてしまったエピソードとして「僕、朝の番組に出て大炎上したことがありまして」と自身の炎上騒動を回想。出演したフジテレビ系ドラマ「アンメットある脳外科医の日記」の宣伝をするため同局「めざましテレビ」に登場した時のことで、若葉の様子が「無愛想」「態