お笑いトリオパンサーの向井慧（40）が8日、都内で映画「これって生きてる？」（ブラッドリー・クーパー監督）特別試写イベントに登壇した。同監督の長編映画3作目。順調なはずだった夫婦が離婚危機を迎え、ふとしたきっかけでスタンダップコメディーの世界に飛び込み、新しい人生を切り開いていく物語。中年期に刺さる物語だと感想を口にし、結婚願望を聞かれ「ありますよ」と言うと会場が静寂に包まれた。絶妙な空気感にツッコミ