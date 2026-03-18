お笑いトリオ・パンサーの向井慧が、3月17日放送のラジオ番組『#むかいの喋り方』（CBCラジオ）で激怒したことが話題となっている。「SNS上の中傷コメントの話題から、向井さんが『許せないヤツがひとつありまして』と、自らの体験を明かしたのです」（芸能担当記者）発端は、ラジオ番組の聴取率を報じたネットニュースに寄せられた、X上のコメントだった。向井がパーソナリティを務めるラジオ番組『パンサー向井の#ふらっと』