ÀÅ²¬»Ô¤Î¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¡¢NTT¥É¥³¥â¤Ê¤É±¿±Ä¤Ø¡¡ÉÙ»Î»³¥Ó¥å¡¼¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ
¡¡NTT¥É¥³¥â¤Ï25Æü¡¢ÀÅ²¬»Ô¤¬À°È÷¤òÌÜ»Ø¤¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Î±¿±Ä»ö¶È¤Î¸øÊç¤Ç¡¢Íî»¥¼Ô¤È¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£¸å¡¢2030Ç¯4·î¤Î±¿±Ä³«»Ï¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÅ²¬»Ô¤È¤Î´ðËÜ¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤Î¶¨µÄ¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¡ªÀÅ²¬¤Î¿·¥¢¥ê¡¼¥ÊÆâÉô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ
¡¡¿·¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ï¡¢Ç®¶¸¤¬±²´¬¤¡¢¤Þ¤Á¤ËÆø¤ï¤¤¤ò³È¤²¤ë¾å¾ºµ¤Î®¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿³°´Ñ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë¡£Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î³èÍÑ¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¢¥×¥ê¤Î¼ÂÁõ¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÄÌ¿®µ»½Ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë´ÑÀïÂÎ¸³¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ÀÅ²¬¤Î¿©¡¦Ê¸²½¡¦¿Í¡¦¼«Á³¤È¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¿©¤Î²ÁÃÍ¤òÄ´ÏÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼Á¤Î¹â¤¤°û¿©ÂÎ¸³¤âÄó¶¡¡£ÉÙ»Î»³¥Ó¥å¡¼¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿»ÜÀß·×²è¤È¤·¡¢»ÔÌ±¤ÎÆü¾ïÅª¤Êµï¾ì½ê¤È¤·¤Æ3¤Ä¤Î¹¾ì¤òÀ°È÷¤·¡¢¤Ë¤®¤ï¤¤¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ´ë¶È¤¬¹½À®´ë¶È¡¦¶¨ÎÏ´ë¶È¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¡¢ÃÏ°è°ìÂÎ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤âÁÏ½Ð¡£·úºà¤ä¿©ºà¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÄ´Ã£¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃÏ°è»ñ¸»¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡Íî»¥¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢NTT¥É¥³¥â¤òÂåÉ½´ë¶È¤È¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥í¥Ë¥¢¡¦¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢SFGÉÔÆ°»ºÅê»ñ¸ÜÌä¡¢ SBS¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÀÅ²¬Å´Æ»¡¢ÅìµÞ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¡¢VELTEX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¡¢ÌÚÆâ·úÀß¡¢ÀÅ²¬¥¬¥¹¡¢ÉçÍÖÁí¹ç¥ê¡¼¥¹¤Î10¼Ò¤¬¹½À®´ë¶È¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖThe Shizuoka Alliance¡×¡£24Æü¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡±¿±Ä³«»Ï¸å¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦B¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥ë¥Æ¥Ã¥¯¥¹ÀÅ²¬¤È¡¢¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¡¦SV¥ê¡¼¥°¤ÎÅì¥ì¥¢¥í¡¼¥ºÀÅ²¬¤Î¥Û¡¼¥à¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
