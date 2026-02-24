足下に置かない！吊るして使う新発想バッグ「ace. エブスタ」
エース株式会社は、スタジアム観戦時の「バッグの置き場所」に着目し、座席下に吊るして使える新発想の観戦用バッグ「エブスタ」を、直営店および全国の主要百貨店・専門店にて販売した。足下に置かずに使用できる構造により、個人の快適さにとどまらず、観戦マナーへの配慮にもつながる設計としている。仕事帰りの観戦から休日まで、幅広いシーンで使えるデザインとした。
■開発背景
2026年はWBCやワールドカップなど、大規模なスポーツ大会が相次ぐ年。エースでは、実際に仕事帰りや休日にスタジアム観戦を行う社員複数名へのヒアリングを通じて、バッグを足下に置くことが個人の不快感にとどまらず、通路の動線を妨げるという面でも課題になっている点に着目した。そこで、座席下に吊るして使える構造「バッグハンギングシステム」を開発した。
■座席下に吊るして使えるバッグハンギングシステム
バッグに搭載したテープで座席下に吊るして使用可能。足下に置かないことで、床の汚れを避けながらバッグを管理できる。
また、バッグハンギングシステムに取り付けられるクッションマットを付属。座布団代わりとして使えるほか、通常時はPCスリーブのクッション材としても活用できる。マットはメッシュ面と起毛面を備え、リバーシブル仕様で季節に合わせた温度調整が可能だ。
■吊るしたまま出し入れできるアクセス設計
バッグを座席に取り付けた状態でも、ショルダーバッグとトートバッグは側面ファスナーから、バックパックは上部ファスナーからメイン収納部にアクセス可能だ。荷物をスムーズに出し入れできる。
■オーガナイザーサコッシュ
小物を整理できるオーガナイザーポケットは、取り外してサコッシュとしても使用可能だ。観戦時の貴重品やチケットの持ち運びに役立つ。
■ドライバッグ
濡れた衣類やタオルの収納に使える、防水加工生地の付属バッグ。 （完全防水ではない）
■ビラポケット
会場で配布されるパンフレットやチラシを、折らずに収納できる専用ポケット。中身を確認しやすく、スムーズに出し入れできる設計だ。
■ストラップホルダー
応援するチームのグッズなどを取り付けて、カスタマイズを楽しめる。
■タフな本体生地
耐摩耗性PU加工を施した、耐水性と耐久性に優れるポリエステル生地を採用。雨の日や屋外イベントでも安心して使える。
＜仕様＞
ブランド ：ace.
シリーズ：エブスタ
素材： ポリエステル（耐摩耗PU 加工）
カラー： ブラック
形状／品番／サイズ（W×H×D）／容量／税込価格：
ショルダーバッグ ／ 20081 ／ 45×30×16cm ／ 15L ／ 19,800円
トートバッグ ／ 20082 ／ 45×32×13cm ／ 16L ／ 20,900円
バックパック ／ 20083 ／ 29×45×15cm ／ 17L ／ 26,400円
エースオンラインストア商品ページ：https://store.ace.jp/shop/c/c42026/
■座席下に吊るして使える新発想の観戦用バッグ「エブスタ」
■座席下に吊るして使える新発想の観戦用バッグ「エブスタ」
