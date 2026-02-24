2026年4月10日より全国ロードショーされる、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念して「名探偵コナンカフェ」が全国6都市8会場にて期間限定オープン！

“港町レトロ”をテーマに、レトロモダンな装いのキャラクターたちと一緒に前期／後期で切り替わる、心躍る多彩なメニューが楽しめるカフェです☆

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念「名探偵コナンカフェ」

スケジュール：

渋谷：BOX cafe&space GEMS渋谷店

開催期間：

【前期】2026年4月10日(金)〜5月17日(日)

【後期】2026年5月20日(水)〜6月28日(日)

池袋：BOX cafe&spaceグランドスケープ池袋店

開催期間：

【前期】2026年4月17日(金)〜5月17日(日)

【後期】2026年5月20日(水)〜8月2日(日)

ソラマチ：BOX cafe&space東京ソラマチ店

開催期間：

【前期】2026年4月17日(金)〜5月17日(日)

【後期】2026年5月20日(水)〜6月28日(日)

神奈川：Cafe Fan Base

開催期間：2026年5月14日(木)〜7月26日(日)

※神奈川会場のみ特別スケジュールで実施されます。詳細はカフェ公式サイトを確認ください

※一部取り扱いのないメニューがあります

愛知：BOX cafe&space グローバルゲート名古屋1号店

開催期間：

【前期】2026年4月24日(金)〜5月17日(日)

【後期】2026年5月20日(水)〜7月5日(日)

大阪：BOX cafe&space HEP FIVE店

開催期間：

【前期】2026年4月10日(金)〜5月17日(日)

【後期】2026年5月20日(水)〜8月2日(日)

宮城：BALLER:S イオンモール新利府店

開催期間：

【前期】2026年4月24日(金)〜5月17日(日)

【後期】2026年5月20日(水)〜6月14日(日)

北海道：コーチャンフォー新川通り店 カフェ インターリュード

開催期間：

【前期】2026年4月17日(金)〜5月17日(日)

【後期】2026年5月20日(水)〜6月7日(日)

予約方法：2種類の予約方法が実施されます。

通常予約：715円(税込) /1名プレミアムノベルティ付き予約：3,850円(税込)/1名

会員向け先行予約対象

対象者：

・「サンデーうぇぶり」週刊少年サンデー定期購読加入者

・「名探偵コナン コレクターズクラブ」会員

・「名探偵コナン公式アプリ」プレミアムクラブ会員

予約スケジュール：「名探偵コナンカフェ」公式サイト：https://conan-cafe.jp/

オンラインショップ販売期間：

販売期間1）2026年4月10日(金)12:00〜5月17日(日)23:59

販売期間2）2026年5月20日(水)12:00〜8月2日(日)23:59

企画運営会社：株式会社エルティーアール

青山剛昌氏原作の本格的推理漫画で、1994年に連載が開始されてから長きにわたり大人から子どもまで幅広い層に愛され続けている『名探偵コナン』

また、1996年よりテレビアニメーション番組が始まり、2026年4月10日（金）から公開される、『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』で劇場版は第29作目を迎えます。

2026年、「名探偵コナンカフェ」のテーマは、“港町レトロ”です。

港町に佇むレンガとステンドグラスが印象的な西洋館をイメージした、おしゃれでクラシカルな雰囲気のキービジュアルとなっています。

「江戸川コナン」をはじめ、神奈川県警の萩原千速、横溝重悟、さらに毛利蘭、世良真純、松田陣平、萩原研二が、レトロモダンな装いでカフェを訪れています。

2026年のコナンカフェは通期メニューが3品あり、他にも前期／後期で切り替わるメニューが豊富に用意されます。

前期メニューは港町にあるレトロモダンな洋食屋をイメージし、ビーフシチューハンバーグやナポリタン、プディング・ア・ラ・モードなど、どこか懐かしさを感じるメニューばかり。

前期期間中は、レトロモダンなメニューと店内の雰囲気が楽しめます。

さらに期間限定で、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念したメニューもラインナップ。

後期メニューの詳細は後日お知らせ予定です。

さらに、オリジナルのデフォルメイラストや描きおろしイラストを使用したカフェオリジナルグッズや、特典なども多数展開されます☆

通常予約特典「招待状」

種類：ランダム7種

「通常予約」をご利用のうえ、メニューをご注文いただいた方にプレゼントされる「招待状」

「江戸川コナン」や「毛利蘭」など全7種理からいずれか1枚がランダムでプレゼントされます。

プレミアムノベルティ付き予約特典：ノベルティセット

内容：

招待状(ランダム7種)選べるプレミアムアクリルキーホルダー(全7種）プレミアムアクリルスタンド(全1種)カラビナ付きクリアポーチ(全1種)プレミアムナゾトキブック(全1種）ショッパー(全1種)

「プレミアムノベルティ付き予約」を利用し、メニューをご注文いただいた方にプレゼントされるノベルティセット。

各キャラクターがデザインされた招待状や選べるアクリルキーホルダー、アクリルスタンドなど全6種がセットになっています。

来店特典：ナゾトキブック

カフェを利用し、メニューを注文された方にプレゼントされる「ナゾトキブック」

「名探偵コナンカフェ」のロゴやキャラクターたちのアートが使用された、おしゃれな特典です。

前期ドリンク注文特典：オリジナルコースター

ドリンク注文特典として、カフェでドリンクメニューを注文された方にオリジナルコースターをプレゼント。

12種からいずれか1枚が、1品につきランダムに配布されます。

そのほかにも物販購入特典やリピート来店特典など、多数の特典が用意されています。

※オリジナルコースターは前期／後期でデザインが異なります

「名探偵コナンカフェ」2026 通期メニュー

「名探偵コナンカフェ」期間中、前期／後期を通して楽しめるメニューが多数ラインナップ。

特製プレートが付いたビーフシチューハンバーグや「江戸川コナン」をイメージしたケーキ、各キャラクターをイメージしたドリンクなどが用意されます。

※後期メニューは4月27日(月)に公開されます

※神奈川会場のみ、一部お取り扱いのないメニューがあります

“風の”ビーフシチューハンバーグ

価格：2,190円(税込)

コナンカフェ特製プレートに盛り付けた、ビーフシチューハンバーグ。

彩の良いお野菜と一緒に味わえる、満足感のある一皿です。

名探偵ミックスフライ

価格：1,690円(税込)

コナンカフェ特製プレートに盛り付けた、エビフライ、トンカツ、クリームコロッケのミックスフライ。

添えられたタルタルソースとの相性も抜群です。

蝶ネクタイ型ライスセット

価格：メインメニュー価格+890円(税込)

蝶ネクタイ型変声機の形をしたライスと、サラダ、オニオンスープのセット。

好きなプレートメニューと一緒に提供されます。

※画像はセットで注文した場合の一例です

※セットメニューのみの注文できません

コナンワッフル＆パンセット

価格：メインメニュー価格+890円(税込)

コナン型ワッフルとプチブリオッシュ、サラダ、オニオンスープのセット。

フォトジェニックなメニューとともに「名探偵コナンカフェ」が楽しめます。

※画像はセットで注文した場合の一例です

※セットメニューのみの注文できません

江戸川コナンのショートケーキ

価格：1,590円(税込)

コナンカフェ特製プレートで提供さえる「江戸川コナンのショートケーキ」

「江戸川コナン」をイメージした、苺とクリームを重ねたグラスに青いチーズスナックを添えたショートケーキです。

江戸川コナンのブルーチェリードリンク

価格：1,090円(税込)

江戸川コナンをイメージした「江戸川コナンのブルーチェリードリンク」

チェリーの入ったライチ風味のドリンクです。

毛利蘭の苺クリームソーダ

価格：1,090円(税込)

毛利蘭をイメージした「毛利蘭の苺クリームソーダ」

苺風味に仕上げられたクリームソーダです。

萩原千速の青い檸檬ソーダ

価格：1,090円(税込)

萩原千速をイメージした「萩原千速の青い檸檬ソーダ」もラインナップ。

ブルーハワイ風味に仕上げられたレモンソーダになっています。

横溝重悟の抹茶ラテ

価格：1,090円(税込)

横溝重悟をイメージした「横溝重悟の抹茶ラテ」

抹茶の粉末をかけた、アイス抹茶ラテです。

世良真純のメロンクリームソーダ

価格：1,090円

「世良真純のメロンクリームソーダ」は「世良真純」をイメージした、メロン風味のクリームソーダ。

チェリーをトッピングした、レトロ喫茶風の一杯です。

松田陣平の林檎エード

価格：1,090円(税込)

フォトジェニックなバイオレットカラーで登場する「松田陣平の林檎エード」

松田陣平をイメージした、りんご風味のドリンクです。

萩原研二のマスカットエード

価格：1,090円(税込)

萩原研二をイメージした、マスカット風味の「萩原研二のマスカットエード」

スライスされたフルーツと共に味わえる、爽やかなドリンクです。

ボトルドリンク

価格：各1,990円(税込)

種類：全2種（レトロver.、マリンver.）

テイクアウトもできるボトルドリンクは、全部で2種類。

レトロver.はオレンジ＆グレープフルーツ風味のアイスティー、マリンver.はりんご＆マスカット風味のドリンクです。

サイドドリンク

価格：各690円(税込)

ラインナップ：

・ホットコーヒー

・アイスコーヒー

・ホットティー

・アイスティー

・オレンジ

・ジンジャーエール

・コーラ

カフェメニューと共に味わいたくなるサイドドリンク。

レンジやジンジャーエールなど7種類から選ぶことができます。

※ワンオーダー対象外です

※神奈川会場のみ、一部サイドドリンクを変更して提供されます

前期メニュー

カフェの前期メニューとして提供されるのは、全部で6品。

ナポリタンやカレーライス、プディング・ア・ラ・モードなどが味わえます。

白い羽舞うナポリタン〜風の女神〜

価格：1,790円(税込)

粉チーズで白い羽が舞うような華やかさが表現された「白い羽舞うナポリタン〜風の女神〜」

プレートのキャラクターは7種から選ぶことができます。

※選択したプレートのキャラクターと同じキャラクターのクリアカードが1枚付属します

堕ちゆくライスカレー〜黒き堕天使〜

価格：1,790円(税込)

たっぷりのお野菜と一緒に味わうことができる「堕ちゆくライスカレー〜黒き堕天使〜」

欧風カレーを堕ちゆく堕天使のようにライスにかけて味わうことができます。

※プレートのキャラクターは7種から選べます

※選択したプレートのキャラクターと同じキャラクターのクリアカードが1枚付属します

天使のプディング・ア・ラ・モード

価格：1,590円(税込)

天使の羽をイメージして、プリンにフルーツやアイスを添えたプディング・ア・ラ・モード。

様々な味わいが一度に楽しめる、ボリューム満点なデザートです。

※プレートのキャラクターは7種から選べます

※選択したプレートのキャラクターと同じキャラクターのクリアカードが1枚付属します

堕天使のチョコバナナパフェ

価格：1,590円

ティータイムのお供にぴったりな「堕天使のチョコバナナパフェ」

堕天使をイメージして、バナナやアイスにチョコソースをかけたチョコバナナパフェです。

※プレートのキャラクターは7種から選べます

※選択したプレートのキャラクターと同じキャラクターのクリアカードが1枚付属します

劇場版公開記念メニュー

提供期間：2026年4月24日（金）〜5月17日（日）

劇場版公開記念メニューvol.1が、前期の4月24日から5月17日までの期間限定で登場。

Vol.1のフードは全部で3品あり、残り2品の詳細はカフェ公式Xにて3月中に順次配信されます。

後期にも、劇場版公開記念メニューのラインナップが一新され、期間限定で登場予定です。

萩原千速のレモン風味のみぞれ餡パスタ

価格：1,890円(税込)

「萩原千速」をイメージした「萩原千速のレモン風味のみぞれ餡パスタ」

「焼きさば」とほのかにレモンの香るみぞれ餡の和風パスタです。

天使VS堕天使ドリンク――振り落とされるなよ、少年――

価格：1,190円(税込)

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』のティザービジュアルをイメージした「天使VS堕天使ドリンク――振り落とされるなよ、少年――」

カシスとパイン風味に仕上げられたバタフライピーティーです。

スーベニア

グッズ名・価格：

プレート 対象メニュー価格+3,850円(税込)カトラリーセット 対象メニュー価格+2,200円(税込)れんげ 対象メニュー価格+1,210円(税込)スープマグ 対象メニュー価格+2,420円(税込)チャーム付きデザートスプーン（ランダム12種） 対象メニュー価格+1,100円(税込)※＋660円(税込)でチャームのみ1メニューにつき11点まで追加購入可能白雲石コースター（全2種） 対象メニュー価格+各1,430円(税込)

対象メニュー価格に追加料金を支払うことで購入できるスーベニア。

カフェアートを使用したプレートやカトラリーセット、れんげなどが用意されています。

※各スーベニアを購入できる対象メニューの詳細は、カフェ公式サイトを確認ください

オリジナルグッズ

「名探偵コナンカフェ」のみで販売されるオリジナルグッズ。

カフェのテーマアートを使用した缶バッジやアクリルキーホルダーなどのランダムグッズのほか、普段使いしやすい雑貨も展開されます。

※オンラインショップでも販売されます（一部を除く）

缶バッジ レトロver.／缶バッジ マリンver.／缶バッジ 描き下ろしver.／アクリルキーホルダー レトロver.

ラインナップ・価格：左から）

・缶バッジ レトロver.（ランダム12種）605円(税込)

・缶バッジ マリンver.（ランダム12種）605円(税込)

・缶バッジ 描き下ろしver.（ランダム7種）605円(税込)

・アクリルキーホルダー レトロver. （ランダム12種）770円(税込)

レトロ・マリンバージョンアートを使用した缶バッジ。

描き下ろしアートを使用した缶バッジやアクリルキーホルダーなどのランダムグッズもラインナップされます。

アクリルキーホルダー マリンver.／ポストカード／アクリルブロック／巾着

ラインナップ・価格：左から）

・アクリルキーホルダー マリンver.（ランダム12種）770円(税込)

・ポストカード（ランダム7種）550円(税込)

・アクリルブロック（ランダム7種）1,210円(税込)

・巾着（全3種）各1,540円(税込)

「名探偵コナンカフェ」の思い出をそのまま持ち帰ることができるランダムグッズ。

全3種類から選べる巾着も要チェックです☆

エコバッグ／蝶ネクタイ型にたためるブランケット／晴雨兼用折りたたみ傘／クッキー缶

グッズ名・価格：左から）

・エコバッグ 2,640円(税込)

・蝶ネクタイ型にたためるブランケット 3,850円(税込)

・晴雨兼用折りたたみ傘 5,280円(税込)

・クッキー缶 1,430円(税込)

総柄アートがかわいいエコバッグやブランケット、おりたたみ傘も登場。

「江戸川コナン」のアイコンをデザインしたクッキーが入った「クッキー缶」も販売されます。

その他グッズ

ミニアクリルスタンド レトロver. （ランダム12種）990円(税込)ミニアクリルスタンド マリンver. （ランダム12種）990円(税込)アクリルチャーム（ランダム7種）990円(税込) ※後期販売開始アクリルスタンド（全7種）各1,540円(税込)A4クリアファイル（全7種）各550円(税込)A4クリアファイル2枚セット 770円(税込)マスキングテープセット 990円(税込)メッセージカードセット 990円(税込)缶入りステッカーセット 1,650円(税込)コインケース 1,540円(税込)コースターホルダー 1,540円(税込)クリアファイルホルダー 1,870円(税込)鍋敷き 1,650円(税込)バンダナハンカチ 1,760円(税込)グラス（全2種）各2,420円(税込)パズル 2,750円(税込)スペシャルバッグ 5,830円(税込)ぬいぐるみ 3,850円(税込)※後期販売開始瓶入りキャンディ 1,650円(税込)ロールケーキ（全2種）各324円(税込)サイダー 972円(税込)

上記で紹介したほかにも、カフェには様々なグッズがラインナップ。

かわいいステーショナリーやぬいぐるみ、ドリンクウェアも登場します。

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』鑑賞の後は映画の余韻に浸りながら、特別な楽しい時間が過ごせるカフェ。

2026年4月10日からの「BOX cafe&space GEMS渋谷店」を皮切りに全国6都市8会場にて開催される「名探偵コナンカフェ」の紹介でした☆

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

※画像はイメージです

