ヒロインがもし真犯人だったとしたら、井上真央史上、最悪の嫌われキャラになってしまいそうだ。

2月17日（火）に第6話が放送された、主演・竹内涼真×ヒロイン・井上真央の『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）。

23年前の現金輸送車強盗と現在のスーパー店長殺人、過去と現在の事件が複雑に絡みあうストーリー。

幼馴染の淳一（竹内）、万季子（井上）、圭介（瀬戸康史）、直人（渡辺大知）の4人は、小学6年生のとき、警察官だった圭介の父と強盗犯が拳銃で相打ちして両者が亡くなってしまった現場に遭遇。

それから23年、スーパーの店長だった直人の兄が殺されたことをきっかけに4人は再会。刑事になった淳一が久しぶりに会った万季子は、自分の店を持つ美容師となっていたが、殺人事件の容疑者でもあった。

■サバサバ女子に見せかけたあざとい女子

さて、井上真央演じる万季子は劇中で嫌われているわけではないのだが、画面越しに見ていると、“女に嫌われる女” ムーブが散見されるため、おもに女性視聴者をイライラさせてしまっている。

そもそも仲よし幼馴染グループに1人だけ少女が混ざっているという初期設定からして嫌われやすい要素なのだが、3人の少年は全員、万季子に恋をしていた模様。それは恋心を向けられていた側なので仕方ないかもしれないが、高校時代や現在の万季子はなにかと3人それぞれに “女” を出して、いい顔をしているようにも見える。

万季子は剣道女子だったこともあって一見するとサバサバ系なのだが、全方位で男たちをたぶらかしている。この “サバサバ女子に見せかけたあざとい女子” というのが、とにかく同性ウケが悪いのである。

まずは直人に対して。彼の態度を見ていれば、昔から万季子のことを好きなのは明白なのだが、彼女は天然で気づいていないのか、本当は気づいていて気づかぬフリをしているのか定かではないが、とにかく直人には馴れ馴れしい。

高校時代は「直人が彼氏ってことにしたら問題ないのか」と意味深発言で翻弄したり、美容師となった現在は直人の頭にボディタッチして「髪切ってあげようか？」と微笑みかけたり。

続いて圭介に対して。万季子は高校卒業後に再会した圭介と結婚するも離婚。その後は一人息子のため、定期的に顔を合わせるだけになっていた。しかしある晩、焼けぼっくいに火がついたのか、濃厚なキスを交わして抱きしめあい、体の関係になりそうな展開に……。

最後は淳一に対して。そもそも万季子は小学生時代、淳一に恋していたのだが、23年ぶりに再会してからも、淳一に同棲中の恋人がいることを知ると質問攻めにするなど、やはり彼のことを男として気にしているような言動が少なくなかった。前述の圭介と体の関係を持ちそうになった前後も、淳一の前で女の顔を出している。

極めつけは先週放送の第6話。ある事情で淳一を自宅に呼びつけると、ふいに「あの頃、淳一のお嫁さんになるって思ってたから、すっごいショックだったんだよ」と切り出す。そしてキスができるぐらいの距離まで顔を近づけ、彼の顔を見つめるのである。

3人の男たちは万季子と2人きりのときに思わせぶりな態度を取られているため、彼らは万季子の魔性っぷりに気づいていない様子。だが、視聴者はそんなえげつない “悪行” の数々を全部見ているため、彼女へ嫌悪感を抱く人が続出しているのだろう。

■真犯人は井上真央か瀬戸康史かに絞られた？

こうして、恋愛模様で着々と “女に嫌われる女” になっているヒロインなのだが、さらに物語の核となるスーパー店長殺人の犯人という可能性も、回を追うごとに高まっている。

警察は万季子、圭介、直人を疑っている。このドラマのストーリー的にも主要キャラ以外が犯人だとしたら、クライマックスの盛り上がりが欠けてしまうので、淳一を含めた幼馴染4人のうちの誰かが犯人なのではないか。

だが、第6話時点で淳一と直人の線は薄そうだ。

淳一は主人公で刑事だから犯人ではないだろうという理由もあるが、第6話のラストで、23年前の事件は少年だった彼が強盗犯を拳銃で撃ったという事実が明かされている。

淳一はそのときの拳銃の感触がトラウマとなり、ずっと罪を背負いながら生きてきたようなのだが、これだけ衝撃的な過去が明らかになったので、おそらく彼の抱えていた秘密はこれでもう出し切っている。

直人は第6話時点で兄殺害の容疑者として留置されており、自分が殺したという自供をしている。犯人が中盤回で捕まって自白しているというのは不自然なので、誰かをかばって罪をかぶろうとしているようにしか見えない。

残るは万季子と圭介だが、直人が身代わりになろうとする相手と考えると、万季子の線が濃くなってくるわけだ。

万季子にはこれまで事件当日のアリバイがあったのだが、第6話でそのアリバイが崩れるシーンもあったため、万季子犯人説が徐々に高まっているのである。

本作は「ヒューマンラブミステリー」と謳われているが、ラブ要素で “女に嫌われる女” としてイメージが下落し続けている万季子が、ミステリー要素で真犯人だったとしたら、井上真央史上の最悪女になりかねない。

当たり前だが、演じる役柄と俳優の人格が別物なのは言うまでもない。

しかし、竹内涼真は過去の恋愛スキャンダルで下がっていた好感度が、前クールで大ヒットした『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）の主人公を演じたことで、急回復したという例もある。

『じゃあつく』の役で竹内がイメージアップしたのと逆現象で、今回の『再会』の役で井上真央の好感度がイメージダウンしてしまうことも十分ありそうだ。

――今夜の放送は第7話。物語が終幕に向けて動き始めるフェーズだろう。はたして井上演じるヒロインは無実なのか、犯人なのか？ 犯人だとしたら最悪女として井上の好感度も下がってしまうのか？ 注目だ。

堺屋大地



恋愛をロジカルに分析する恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラー。『文春オンライン』（文藝春秋）、『現代ビジネス』（講談社）、『集英社オンライン』（集英社）、『週刊女性PRIME』（主婦と生活社）、『コクハク』（日刊現代）、『日刊SPA!』『女子SPA!』（扶桑社）などにコラム寄稿