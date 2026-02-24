「何か質問はありますか？」と聞かれても思いつかないとき、どうすればいいか。起業家で作家の豊留菜瑞さんは「『質問しなくては』と思うと質問が義務になり、人見知りが発動してしまう。まずは『質問を作ろう』という意識を完全に手放すといい」という――。（第3回／全3回）

※本稿は、豊留菜瑞『人見知りの仮面』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。

■聞きたいことがあるのに質問が思い浮かばない

「何か質問はありますか？」

とあるセミナーの最後で、講師がそう言った瞬間、私は凍りつきました。

周りの人たちは次々と手を挙げています。

「○○について、もう少し詳しく教えてください」

「△△の事例はありますか？」

私も聞きたいことは、たくさんあるはずなのに、具体的な質問が何も思い浮かばないのです。

頭の中を探しても、探しても、「これを聞いたら変かな」「的外れだったらどうしよう」「レベルの低い質問だと思われないか」と、そんな声ばかりが渦巻いて、結局、何も言えないまま時間は過ぎていく。

気づけば、講師が「では、これで終わりにします」と言っていることがほとんどでした。

仕事の打ち合わせでも同じようなことが起こります。

「菜瑞さんは、どう思いますか？」

そうやって急に話を振られると、頭が真っ白になって、何も出てこない。

「え、えっと……」

気の利いた質問をしなきゃ。

会話を広げなきゃ。

場を盛り上げなきゃ。

でも、そう思えば思うほど、言葉は出てこなくなるのです。

そして結局、「そうですね……勉強になりました」と、当たり障りのない返事をして終わる。

こんなふうにかつての私は、質問が全く出てこない人間でした。

■「質問しよう」と思うと質問は出ない

けれど、のちに心理学を学んでわかったことがあります。質問が出てこないのは、“スキル不足”ではなく“矢印の向き”の問題だったということです。

人見知りの人ほど自分の発言に注意が向きすぎてしまいます。

つまり、「質問できない」のではなく、「質問する余白が心に残っていない」だけ。

そして、質問は、スキルとして「習得する」ものではないのです。

ここまで読んで、こう思った方もいるかもしれません。

「じゃあ、相手に興味を持って、質問すればいいんだな」と。

しかし、実はここに大きな落とし穴があります。

「質問しよう」と思った瞬間、質問は出なくなるからです。

■「作られた質問」と「湧いてくる質問」

実は、質問には2種類あります。

1つは、「作られた質問」です。

これは、「いい質問をしなきゃ」と頭の中で必死に考えて作る質問です。

「この質問、的確かな？」

「変に思われないかな？」

「何を聞けば賢く見えるだろう？」

という考えばかりが頭の中を支配します。つまり、相手の話を受け取ることができていない状態です。

結果として、相手の言葉が頭に入ってこないので、質問が出てこないですし、表面的な質問になるため、会話も深まりません。

そして、もう1つの質問が「湧いてくる質問」です。

これは、相手の言葉をそのまま受け取った結果、自然に湧く質問です。

純粋な気持ちで相手の言葉を受け取っているからこそ、「もっと知りたい」という気持ちが自然に生まれます。

結果として、相手の話をちゃんと聞いているから、自然に質問が出てきますし、本当に聞きたいことを聞いているので、会話も深まります。

■「義務」になると湧いてこない

人見知りの人は、「作られた質問」をしてしまう傾向にあります。ですがそうすればするほどお伝えしたように、質問は出てこなくなります。

これは、質問を“パフォーマンス”として捉えているから、とも言えます。

「いい質問をして、印象を良くしなきゃ」

「気の利いたことを聞かなきゃ」

こう思った瞬間、質問は義務になりますし、「優秀な自分」を演じようとするので、やはり人見知りの仮面＝防衛システムが働いてしまいます。

例えば、会議で上司の話を聞きながら、

「何か質問しなきゃ」

「いい質問はないかな」

「この質問は的確かな」

「変な質問したら恥ずかしいな」

と考えてしまう時はないでしょうか？

つまり、上司が話しているのに、質問を“作る”ことに必死になってしまうということです。

これでは、質問が生まれるはずはありません。上司の話を全く受け取っていないからです。

■相手の言葉をそのまま受け取る

大切なのは、相手の言葉をそのまま受け取ることです。

「いい質問を」という考えを捨てる。

「何を聞こう」という準備をやめる。

ただ、上司が今、何を言っているのかだけを追いかける。そうやって、質問を作るのを完全にやめて、ただ上司の話を受け取ることだけに集中する。

信じられないかもしれませんが、そのほうが確実に質問はあなたの中から湧き上がってきます。

心理学の「アクティブ・リスニング」の研究でも、相手を評価せずにまず受け止める姿勢が、最も自然な質問を生むと示されています。

では、具体的にどうすればいいのか。

■ステップー遡笋鮑遒襪海箸鯆める

まず、「質問を作ろう」という意識を完全に手放してください。

会議や打ち合わせの前に、こう自分に言い聞かせます。

「今日は、質問しなくていい。ただ、相手の話を受け取るだけでいい」

こうして自分を、「何を聞こう」というプレッシャーから解放してあげます。

■ステップ∩蠎蠅慮斥佞髻峽り返す」

相手が話している時、心の中で、相手の言葉をそのまま繰り返してください。

例えば、上司が「今回のプロジェクトは、顧客の声を大事にしたい」と言っているなら、あなたも心の中で「顧客の声を、大事にしたい……」と繰り返します。

このただの「繰り返し」が、相手の言葉を受け取るための最も簡単な方法です。なぜなら、繰り返すことで、頭の中の“雑音”が消えるからです。

繰り返していない時は、「何を聞こう」「いい質問は？」「変な質問じゃないか？」と、雑音だらけで、相手の言葉が入ってきません。ところが、相手の話を心の中で繰り返している時は、相手の言葉だけに意識が向きます。

つまり、無意識に「無」の状態へと自分を持っていけるのです。

■ステップ「ん？」と思った瞬間を逃さない

そうやって相手の言葉を繰り返していると、ふと、「ん？」と引っかかる瞬間があります。

「顧客の声を、大事にしたい……」

「ん？ 顧客の声って、具体的にどんな声なんだろう？」

こういった、「ん？」が、質問の種です。

これは、作ったものではありません。相手の言葉を受け取っていたからこそ、自然と湧いてくる疑問です。

つまり、これこそが、「湧いてくる質問」だということ。

この疑問を、そのまま口にすればいいのです。

「具体的に、大事にしたい顧客の声ってどんな声ですか？」

最初はうまくいかないかもしれません。でも、繰り返しているだけで、必ず「ん？」という瞬間が訪れます。

その瞬間を、信じてください。それが、あなたの中から自然に湧いてきた、仮面の下の本当の質問です。

■相手への興味を形にする

こうして「無」の状態で相手の言葉を受け取ると、「湧いてくる質問」が自然に生まれてきます。

ただ、ここでもう1つ重要なポイントがあります。

それが、“矢印”を意識的に動かすということです。

自分がどう見えるか。

うまく返せているか。

変に思われないか。

こんなふうに“自分に向く矢印”が強いほど、「湧いてくる質問」は出てきません。

なぜなら、矢印が自分に向いている間、あなたは相手を見ていないからです。

一方、「この人は今、何を大事にして話しているんだろう？」と矢印を相手へ向けた瞬間、質問は自然に生まれます。

それは、矢印が相手に向いていると、相手の表情、声のトーン、言葉の選び方、こうした細かな変化が目に入ってくるからです。

そして、その変化に気づいた瞬間、

「ん？ 今、何かあったな」

「ここに、この人の本音があるかもしれない」

という疑問が自然に湧いてくるのです。

■矢印を相手に向け直して観察する

ここで私自身のエピソードをご紹介します。

ある日、仕事の交流会に参加した時のことです。

隣に座った方が、自分の仕事について話してくれていました。

「今、地域の子どもたち向けの教育事業をやっているんです」

初対面ですからやはり、いつもの人見知りの仮面が発動します。

何を聞けばいいんだろう？

変な質問したら失礼かもしれない？

そうやって自分が焦り始めているのがわかりました。この瞬間、矢印は完全に自分に向いていました。

でもそこで、意識的に矢印を相手に向け直しました。

「この人は今、どこに一番熱を込めているんだろう？」

そう心の中で問いかけながら、相手の姿をよーく観察することにしました。

■相手の表情が変わる瞬間を見逃さない

相手の表情を見る。

声のトーンを聞く。

どの言葉を言う時に、目が輝いているかを観察する。

そうやって相手に矢印を向けていると、相手が「子どもたち」と言った瞬間、表情がふっと柔らかくなったことに気づきました。

矢印が相手に向いていたからこそ、この変化を見逃さなかったのです。

その時です。

「なぜ、子どもたち向けなんですか？」

ぽろっとこぼれるように「湧いてくる質問」が口から出ていました。

相手はニコッと笑って、「実は昔、自分がこういう機会に救われたことがあって……」と、小学生の頃の体験を話し始めてくれました。

質問を「考えた」わけじゃない。

ただ、相手をちゃんと見て、相手の話を聞いていたら、聞きたいことが勝手に湧いてきたのです。

■相手が心を開いてくれる質問

さらに言うとこの時私は、鋭い質問をしたわけではありません。

豊留菜瑞『人見知りの仮面』（サンマーク出版）

ただ、矢印が相手に向いていたというだけです。

でも、それだけで相手は心を開いてくれました。

なぜなら、質問とは「相手に興味を向けた証」だからです。

質問された側は、「自分の話をもっと聞きたいと思ってくれている」というメッセージを受け取ります。

そして、そのメッセージが相手に届くのは、あなたの矢印が本当に相手に向いている時だけです。

実際、コミュニケーション研究でも、

・質問を多くする人のほうが、相手から高く評価され、好感を持たれやすい

・質問は相手の自己開示を引き出し、関係の深まりを促す

ということが明らかにされています。

つまり質問は、言葉を交わす以上に心を交わす行為なのです。

豊留 菜瑞（とよどめ・なつみ）

インフルエンサー

1989年生まれ。年間240冊の書籍を読破する、ビジネス書の探究者。読書アカウント集団・BUNDANを運営。代表を務める。読書を通して得た「働き方」や「生き方」の知恵を自身の人生で実践し、複数のフットケアサロンを起業・経営。著書に『忙しさ幻想』（サンマーク出版）がある。

（インフルエンサー 豊留 菜瑞）