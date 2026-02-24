スマホと並んで幅広い用途で活躍するiPadですが、もし突然に故障してしまった場合、みなさんはどのような対応をしますか。株式会社NEXERと中古スマホ買取の『ダイワンテレコム』が共同で実施した「iPadの故障」に関する調査によると、約3人に1人が「そのまま使わなくなった」と回答したことがわかりました。



【調査結果を見る】iPadが故障した時どのように対処しましたか？

調査は、iPadを利用したことがある全国の男女132人を対象として、2026年1月にインターネットで実施されました。



その結果、「iPadが故障してしまった経験がある」と答えた人は全体の15.9％となりました。



具体的には、「画面割れ・液晶破損」（38.1％）が最も多く、次いで「電源が入らない」「バッテリーの持ちが極端に悪くなった」（いずれも28.6％）が続きました。



また、「iPadの故障原因」については、「経年劣化・自然故障だと思う」が61.9％、「よく分からない」が23.8％、「自分の使い方（落下や水濡れなど）が原因」が14.3％という結果になり、多くの人が、長年使用したことによる自然な劣化を原因として挙げていました。



そこで、「故障した時どのように対処しましたか」と聞いたところ、「そのまま使わなくなった」（33.3％）が最も多くなり、修理費用の高さや手間、またはスマートフォンなどほかのデバイスで代用できることが影響していることがうかがえます。



一方、「Apple正規店・正規サービスで修理した」「非正規の修理店で修理した」「自分で修理・応急処置を試みた」「修理せず買い替えた」（いずれも14.3％）は1割強にとどまりました。



◇ ◇



【出典】

▽ダイワンテレコム

▽ダイワンテレコム／iPad故障3人に1人がそのまま使わなくなってしまったその理由とは