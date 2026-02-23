ひもを使ってペットボトルを簡単に持ち運ぶ方法について、自衛隊東京地方協力本部（以下、自衛隊）がインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。

【画像で見る】「えっ…便利すぎる！」 これがひもで「ペットボトル」を簡単に持ち運ぶ方法です！

自衛隊は「アレンジ次第ではペットのお散歩にも活躍しそう」「もちろん災害時にも使えるライフハックだから今のうちに準備しておこう」と投稿。ひもを使ってペットボトルを簡単に持ち運ぶ方法について、次のように解説しています。

【ひもを使ってペットボトルを持ち運ぶ方法】

（1）ペットボトルにひもで輪をかけた後、クロスさせる。

（2）ひもをもう1周巻き付ける。

（3）巻き付けたひもをクロスしたひもの内側まで引っ張る。その後、反対側へかぶせる。

（4）ひもを整えたら完成。

この投稿に対し、SNS上では「これは便利」「さっそくやってみたらメチャ便利」「すごい！ やってみます」「すてきなライフハックですね」「明日から犬のお散歩で活用します！！」「うれしい情報です」などの声が上がっています。

ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。