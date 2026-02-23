なきごと『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場！ドラマED主題歌「短夜」とポッキーCMキャンペーンソング「甘々吟味」をパフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

なきごとが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE（読み：ザ・ファースト・テイク）』の新プロジェクト『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場。

■女性支持が高い「短夜」と「甘々吟味」が連続公開！

2月21日に加藤史帆×森カンナW主演のガールズラブコメディの続編ドラマ『彩香ちゃんは弘子先輩に恋してる2nd Stage』のエンディング主題歌「短夜」が公開された。

そしてその第二弾としてGlico「ポッキー」CMキャンペーンソングのために書き下ろした「甘々吟味」が公開された。

「短夜」はリリース以降、YouTubeやSNSで「短夜、まさにあやひろ感でている曲でエンディングにぴったり！！聴いているだけであやひろ2の場面が浮かんできます。」や「あやひろのために書き下ろしてくれた短夜いい！あやひろそのものな歌詞」、「短夜を聴くとあやひろで頭がいっぱいになります」とドラマファンからも好評な声を集めている楽曲。

そして「甘々吟味」も現在SNSで“＃甘々ダンス”とつけられたダンス動画が投稿されており、先日公開となったMVには「ポッキー」新イメージキャラクターの俳優・白本彩奈（しらもとあやな）やインフルエンサーmia（みあ）が出演し話題の楽曲。

2曲とも多くのファンに愛され、女性支持が高いなきごとの人気曲だ。

■『バリカタリフェス』記念すべき第1回になきごとが出演！

そしてなきごとは2026年3月7日、東京・Veats Shibuyaにて開催される『バリカタリフェス』に出演。

イベントを主催する『バリサン』は、「読む音楽」をテーマに、3人のエンタメ業界人から見たアーティストの推しポイントとともに、ライブシーンをアツくする才能たちを紹介する企画。今回はオンラインを飛び出し、リアルの場で“好き”を共有する一夜を作り出す。

記念すべき第1回には、3markets[ ]、超能力戦士ドリアン、なきごとの3組が出演し、オープニングアクトには、カラコルムの山々が登場。いずれもライブシーンを盛り上げ、リスナーの共感を掴む“言葉”と“生の熱量”を持つアーティストたち。

本イベントでは、音楽WEBメディアならではの特性を生かし、「“言葉”でつながる音楽体験」をコンセプトに、来場者自身がアーティストの魅力を語り合い、共有できるような仕掛けも予定されている。

さらに、3月14日の神奈川・F.A.D YOKOHAMAを皮切りに全国13カ所を巡る全国ツアー『ビタースイートベイビーツアー2026』を開催。

■ライブ情報

『バリカタリフェス』

03/07(土)東京・Veats Shibuya

出演者：3markets[ ] / 超能力戦士ドリアン / なきごと

オープニンアクト:カラコルムの山々

料金：5,000円（税、ドリンク代別）

主催：バリサン編集部

※メンバー卒業のため、なきごとは水上えみり（Vo、Gu）のみが出演いたします。

※チケット購入後の払い戻し、キャンセルはお受けできません。

