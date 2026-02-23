Mrs. GREEN APPLE初の単行本発売に向け、渋谷にて大型パネル＆ムービー掲出開始

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLE初の単行本『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK -OUR STORY-』の2月28日の発売に向け、2月23日より3月1日までの期間、東京・渋谷にて大型パネル＆デジタルサイネージの掲出が実施されることが発表された。

■東京・渋谷「シブハコビジョン」（改札内）と「しぶにしデッキシート」にて掲出

東京メトロ銀座線渋谷駅3Fホーム「シブハコビジョン」（改札内）では、表紙のカットをコラージュした大型ラッピング＋撮影時の模様とメンバーのコメントを収めたムービーを掲出。

井の頭線に向かう通路「しぶにしデッキシート」には、ソロ本とバンド本の表紙を活かした大型パネルを連続で掲出される。

本書は、「MGA MAGICAL 10 YEARS」、フェーズ2完結というダブルフィナーレを記念し、刊行。バンド本『Mrs. GREEN APPLE YEAR BOOK 2025』に加え、メンバーそれぞれがこれまでの半生を語り下ろしたソロ本『大森元貴』『若井滉斗』『藤澤涼架』からなる4冊組で、総ページ数は400ページ、4冊をスリーブケースでまとめた“ミセス本”。

大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架、だれが欠けても成立しない、奇跡的なバランスで、最強を更新し続け、フェーズ3が幕を開けた現在、「大森元貴とは？」「若井滉斗とは？」「藤澤涼架とは？」、そして「Mrs. GREEN APPLEが向かう先とは？」。ミセス初の単行本に期待したい。

■書籍情報

2026.02.28 ON SALE

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY BOOK - OUR STORY -』

