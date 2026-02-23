インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは、「ペットにしたい小型犬の種類」ランキングを投票で募っています。2026年2月20日時点で集まった5293票でのランキングを紹介します。

【写真】か、かわいすぎる…！ TOP10の《犬》を全部見る！

3位は「トイ・プードル」でした。回答者からは「体臭もあまりなく、抜け毛も少ないので、非常に育てやすい犬種です！」「モフモフの茶色い毛がかわいい」「人懐こくて甘え上手なところも好き！」といった声が寄せられていました。

2位には「ポメラニアン」がランクイン。「一つ一つのしぐさがかわいくて、ずっと一緒にいたいと思う」「あのモフモフの毛がとてもかわいらしい」「知性があり、しつけも覚えやすいという一面もあるらしいので、芸を仕込んだり一緒にドッグランで走り回ったりしたら楽しそう」などのコメントが見られました。

そして、1位は「豆しば」でした。「豆しばは大人になっても小さいままで抱っことかがしやすいから」「賢く飼い主に甘えるときがかわいい」「ぴょこんって生えている耳と、くるんと丸まったしっぽがキュンキュンするから」などの回答が集まっていました。