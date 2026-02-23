エアアジアグループ各社は、「エアアジア 全便全席最大80％OFFセール」を2月23日から3月1日まで開催する。

エアアジアX、タイ・エアアジアX、エアアジア・フィリピン、タイ・エアアジアといったグループ各社が運航する路線が対象となる。日本発着では、台北、高雄、マニラ、クアラルンプール、バンコク行きなど対象となる。

設定路線と最低片道運賃は以下の通り。全便全席が最大80％割引となる。いずれも燃油サーチャージ、諸税込み。搭乗期間は6月1日から2027年3月27日まで、一部対象外となる日もある。

また、事前座席指定や受託手荷物20キロ、機内食などがセットになったオプション「バリューパック」と「バリューパックLITE」も10％が割引となる。

・東京/成田発着

マニラ（9,126円）、高雄（14,990円）、バンコク/ドンムアン（19,990円）

・東京/羽田発着

クアラルンプール（21,582円）

・大阪/関西発着

台北/桃園（14,446円）、バンコク/ドンムアン（17,990円）、クアラルンプール（20,918円）

・名古屋/中部発着

バンコク/ドンムアン（20,990円）

・仙台発着

バンコク/ドンムアン（19,990円）

・札幌/千歳発着

台北/桃園（14,990円）、クアラルンプール（22,280円）、バンコク/ドンムアン（22,990円）

・福岡発着

バンコク/ドンムアン（12,990円）、台北/桃園（16,626円）

・沖縄/那覇発着

台北/桃園・香港（10,990円）、バンコク/ドンムアン（12,990円）