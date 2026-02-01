¡Ú¥â¥ó¥Ï¥ó¡Û¥Ç¥«¤¹¤®!! Åù¿ÈÂç¡Ö¥Ì¡¦¥¨¥°¥É¥é¡×¤Ê¤É¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÂ¤ºî¤ÈµÇ°¼Ì¿¿¤â¡ª¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¹¥¿¡ì26¡×¥Õ¥©¥È¥ì¥Ýー¥È
¡¡¥«¥×¥³¥ó¤Ï2·î22Æü¡¢ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ê2¡¦3¥Ûー¥ë¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Æ±¼Ò¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥·¥êー¥º¤Î¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¹¥¿'26¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£
¡¡¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¹¥¿'26¡×¤Ï¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¥×¥³¥ó¸ø¼°¤Î¤ªº×¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¡£Éð´ï¤äËÉ¶ñ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÅù¿ÈÂçÂ¤ºî¤ä¡¢Åù¿ÈÂç¥µ¥¤¥º¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¥Ð¥ëー¥óÅ¸¼¨¤Ê¤É¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä¡¢¤ªº×¤ê¤é¤·¤¯¼ÍÅª¤ä·¿È´¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÎÁ¤ÎÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¿ôÂ¿¤¯ÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í1ÁÈ¤Î¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¥¿¥¤¥à¥¢¥¿¥Ã¥¯·Á¼°¤ÎÂç²ñ¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º ¼í²¦·èÄêÀï 2026¡×¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡³«¾ìÁ°¤«¤éÍè¾ì¼Ô¤ÎÄ¹¼Ø¤Î¹ÔÎó¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Æþ¾ìÌµÎÁ¤Ê¤¬¤éÆþ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ºÇÂç¤ÎÆñ´Ø¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åö½é¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¤Ï¹ÔÎó¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢Æþ¾ì¥Õ¥êー¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ä¹Âç¤Ê¹ÔÎó¤Ï3»þ´Ö·Ð²á¸å¤âÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£12»þ¤´¤í¤«¤é²ñ¾ìÉÕ¶á¤Ç¹ÔÎó¤òÀ°Íý¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤ÏÊÂ¤ó¤Ç¤âÆþ¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÆþ¾ì¤òÄü¤á¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤âÊ¹¤³¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÂçÀ¹¶·¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¹¥¿'26¡×¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ð¥ëー¥ó¤äÎ©ÂÎÂ¤ºî¤Î¼Ì¿¿¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥È¥ì¥Ýー¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
²ñ¾ì¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤À¤¬¡¢10»þ¤Î³«¾ì¤òÁ°¤ËÄ¹¼Ø¤Î¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿
3»þ´Ö·Ð²á¸å¤Î13»þ¤ÎÃÊ³¬¤Ç¹ÔÎó¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ºÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÔÎó¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¤Ï¤³¤ì°Ê¾åÊÂ¤ó¤Ç¤âÆþ¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬½Ð¤ÆÆþ¾ì¤òÄü¤á¤ëÍè¾ì¼Ô¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢ºÇ¸åÈø¤Ï1¥Ûー¥ëÂ¦¤Î½ÐÆþ¸ý¤«¤é¹ß¤ê¤¿¾ì½êÊÕ¤ê¤Ë¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤«¤éÃæ±û¤Î½ÐÆþ¸ý¤Þ¤Ç¹ÔÎó¤¬Â³¤¡¢³¬ÃÊ¤òÅÐ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç°ìÃ¶¶¶¤òÅÏ¤ê¡¢ºÆ¤Ó¶¶¤òÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ËëÄ¥¥á¥Ã¥»Ãæ±û¤Î½ÐÆþ¸ý¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¥Ûー¥ë2¤ÎÆþ¸ý¤Þ¤Ç¤µ¤é¤Ë¹ÔÎó¤¬Â³¤¤¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Æþ¾ì¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿
¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¹¥¿'26¡×¤Î¥Ý¥¹¥¿ー
µðÂç¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤Î¥Ð¥ëー¥ó¤¬¥ÉÇ÷ÎÏ¡ª ¥ê¥¢¥ë¤Ê¥â¥ó¥Ï¥óÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤á¤ë
¡¡Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Î³Æ½ê¤Ë¤ÏµðÂç¤ÊÅù¿ÈÂç¥µ¥¤¥º¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ーÂ¤ºî¤¬Å¸¼¨¡£ÆÃ¤ËÌÜÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤½¤Î¥µ¥¤¥º¤¬°µ´¬¤Ê¡Ö¥Ì¡¦¥¨¥°¥É¥é¡×¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ð¥ëー¥ó¤À¤í¤¦¡£Á´·Ê¤ò¥«¥á¥é¤Î¥Õ¥ìー¥àÆâ¤Ë¼ý¤á¤ë¤Î¤¹¤é°ì¶ìÏ«¤¹¤ëÄ¶µðÂç¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òÀ¸¿È¤ÇÅÝ¤¹¥Ï¥ó¥¿ー¤¿¤Á¤Î¶ìÏ«¤¬È©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
²ñ¾ìÁ´·Ê¡£Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ±ûÉÕ¶á¤Ë3ÂÎ¤ÎµðÂç¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¬ÄÃºÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë
ºÇ¤âÌÜÎ©¤ÄµðÂç¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Ï¡Ö¹ö±ëÂý ¥Ì¡¦¥¨¥°¥É¥é¡×¤Î¥Ð¥ëー¥ó¤À¤í¤¦¡£Á´ÂÎ¤ò¥Õ¥ìー¥à¤Ë¼ý¤á¤Æ»£¤ë¤Î¤Ë¤«¤Ê¤ê¶ìÏ«¤¹¤ë¤Û¤ÉµðÂç¤Ç°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¿¨¼ê¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¸÷¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¥Ì¥á¥Ì¥á¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤À
¸å¤í¤«¤é¸«¤¿¤È¤³¤í¡£¤³¤³¤«¤é²¥¤ê³Ý¤«¤ì¤ÐÅÝ¤»¤ë¤«¡©¡ÊÂ¿Ê¬ÊÖ¤êÆ¤¤Á¡Ë
¡¡Â¾¤Ë¤â¡Ö¥¸¥ó¥ª¥¦¥¬¡×¤ä¡Ö¥»¥ë¥ì¥®¥ª¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µðÂç¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤âÅù¿ÈÂç¥µ¥¤¥º¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤¿¤Á¤Ï¥íー¥¢¥ó¥°¥ë¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤ËÊÂ¤ó¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇµÇ°»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎµðÂç¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌÜ°õ¤Î¤è¤¦¤Ë²ñ¾ì¤Î¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÌÜÎ©¤Ä°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤ÎÂ¤ºî¤â¼ê¤Ç¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿¨´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢É½¾ð¤Ê¤É¤â¤«¤Ê¤êÀºÌ©¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¥²ー¥àÆâ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¼ã´³ÁÆ¤µ¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥²ー¥àÆâ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¾ì¤ËµðÂç¤ÊÎ©ÂÎÂ¤ºî¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Â¸ºß´¶¤¬¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤â¤«¤Ê¤êµðÂç¤Ê¡ÖÍëÏµÎµ¥¸¥ó¥ª¥¦¥¬¡×¤ÎÅù¿ÈÂçÂ¤ºî¤¬Å¸¼¨
É½¾ð¤Î¥¢¥Ã¥×¤ò¸«¤ë¤È¤ä¤äÁÆ¤µ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Åù¿ÈÂç¤Î°µÅÝ´¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÕ¤Ë¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤éÉÔ»×µÄ¤À
Â²ó¤ê¤ÎÂ¤·Á¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÄË¤½¤¦
¡ÖÀé¿ÏÎµ¥»¥ë¥ì¥®¥ª¥¹¡×¤âÅù¿ÈÂç¥µ¥¤¥º¤ÇÅ¸¼¨
ÌÜ¤¬²ø¤·¤¯¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÀ¸¡¹¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿
ÄÞ¤ÎÀí¤ê¶ñ¹ç¤â¤«¤Ê¤ê±Ô¤¯¡¢¤Ä¤Ä¤«¤ì¤¿¤éÄË¤½¤¦¡Ê´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Â¨»à¡Ë
¡¡Åù¿ÈÂç¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¸«¾å¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÂçÊª¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥»¥¯¥ì¥È¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥¿ー¤ä¡¢¥ª¥È¥â¥¬¥ë¥¯¡¢¿§¡¹¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥¢¥¤¥ëー¤ÎÂ¤ºî¤â¸«¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÅù¿ÈÂç¤ÇºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤ê¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÍê¤â¤·¤¤Ãç´Ö¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¡£¤Û¤«¤Ë¤â3·î13ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/PCÍÑRPG¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¹¥Èー¥êー¥º3 ～±¿Ì¿¤ÎÁÐÎµ～¡×¤ÎÁÐÎµ¤ÎÃÂÀ¸¥·ー¥ó¤ÎÂ¤ºî¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¤¤ÊÍñ¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤ÁÐÎµ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿ÍÍ»Ò¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¥Ï¥ó¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÉð´ï¤Î¼ÂÊªÂçÂ¤ºî¤ä¡¢°ÊÁ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥¤¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ö¥¢¥ë¥·¥å¥Ù¥ë¥É¡×¤ÎËÉ¶ñ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥·¥å¥Ð¥ë¥«¦Á¥·¥êー¥º¡×¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢½÷À¥Ï¥ó¥¿ー¤Î¤«¤ï¤¤¤¤Åù¿ÈÂçÂ¤ºî¤â¤¢¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ËËÜÊª¤Î¿Í´Ö¤«¤È¥É¥¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/PC¡ÊSteam¡ËÍÑ¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ê¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡Ë¡×¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¼õÉÕ¾î¡Ö¥¢¥ë¥Þ¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤ä¸µµ¤¤ËÆ°¤²ó¤ë¥¢¥¤¥ëー¤â¤¤¤Æ¡¢µ¤¤µ¤¯¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢É®¼Ô¤¬¸«¤«¤±¤¿»þ¤ÏÍè¾ì¼Ô¤È¤Î»£±Æ¤Ë¤Ï±þ¤¸¤é¤ì¤º¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¥¢¥¤¥ëー¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î¤ß¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÂÊªÂç¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¥Öー¥¹¤â¤¤¤¯¤Ä¤«ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤ê¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Éð´ï¤òÊÒ¼ê¤Ë¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¼Ì¿¿»£±Æ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
3·î13ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¿·ºî¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¥¹¥Èー¥êー¥º3¡×»îÍ·Âæ¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡Ö¥ª¥È¥â¥¬¥ë¥¯¡×¤ÎÅù¿ÈÂçÂ¤ºî¤¬Å¸¼¨
ÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤ï¤ó¤ï¤ó¤ª¡ª
ÁÐÎµ¤ÎÃÂÀ¸¤òÉÁ¤¤¤¿Â¤ºî¤âÅ¸¼¨
É½¾ð¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤êºÙ¤«¤¯Â¤·Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¥¹¥Èー¥êー¥º3¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¼ÂÊªÂç¤ÎÍñ¤ÎÂ¤ºî¡£¤³¤Á¤é¤Ï¼«Í³¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ»ý¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ª¿¬¤Î²¼¤ËÃÖ¤¤¤ÆÍñ¤ò»º¤ó¤ÀÍÍ»Ò¤Ê¤É¤Î»£±Æ¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿
Åù¿ÈÂç¥µ¥¤¥º¤Î¡Ö¥»¥¯¥ì¥È¡×¤Ë¾è¤ëÃËÀ¡Ö¥Ï¥ó¥¿ー¡×¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿Â¤ºî
¥Ï¥ó¥¿ー¤ÎÉ½¾ð¤â¤«¤Ê¤êÀºÌ©¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¥»¥¯¥ì¥È¤â¤Þ¤ë¤ÇÇíÀ½¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥ë¤µ¤À
¤É¤ó¤°¤êÁõÈ÷¤È¥ì¥¦¥¹ÁõÈ÷¤Î¡Ö¥ª¥È¥â¥¢¥¤¥ëー¡×¤¿¤Á¡£¤³¤Á¤é¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÆ±¼Ò¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿¡ÖMONSTER HUNTER BRIDGE¡×¤Ç¤ÎÂ¤ºî¤Î½ÐÄ¥Å¸¼¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤³¤Á¤é¤âÆ±¤¸¤¯¡ÖMONSTER HUNTER BRIDGE¡×¤è¤ê¥ì¥¶ー¥Í¥³ÁõÈ÷¤È¥À¥Ã¥Õ¥ë¥Í¥³ÁõÈ÷¤Î¡Ö¥ª¥È¥â¥¢¥¤¥ëー¡×¤¿¤Á
¤³¤Á¤é¤Ï¥¢¥¤¥ëー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¡ÖMONSTER HUNTER BRIDGE¡×½ÐÅ¸¤Î¡ÖMonster Hunter Wall Statue¡×¤À
¡Ö¥é¥®¥¢¥¯¥ë¥¹ÁõÈ÷¥·¥êー¥º¡×¤È¡Ö¥´¥¢¡¦¥Þ¥¬¥éÁõÈ÷¥·¥êー¥º¡×¡¢¡Ö¥»¥ë¥ì¥®¥ª¥¹ÁõÈ÷¥·¥êー¥º¡×¤Î¼ÂÊªÂçÂ¤ºî¤¬3ÂÎÊÂ¤ó¤ÇÅ¸¼¨
¥Á¥ãー¥¸¥¢¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥¢¥¹¥é¥È¥¢¥ë¥Þ¥¤¥µ¡×¤Î¼ÂÊªÂçÂ¤ºî¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¢¤ÎµðÂç¥â¥ó¥¹¥¿ー¤òÂà¼£¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÁõÈ÷¤â¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤
Âç·õ¡Ö¥Ûー¥×¥Ö¥ì¥¤¥É¡×¤È¥Á¥ãー¥¸¥¢¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥¢¥ë¥·¥å¥Ö¥é¥É¥é¡×¡¢¥¢¥ë¥·¥å¥Ù¥ë¥ÉËÉ¶ñ¤Î¡Ö¥·¥å¥Ð¥ë¥«¦Á¡×¤â¼ÂÊªÂçÂ¤ºî¤¬Å¸¼¨
¿Í´Ö¥µ¥¤¥º¤ÎÂ¤ºî¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¡Ö¥ª¥È¥â¥¢¥¤¥ëー¡×¤âÅ¸¼¨¡£¥µ¥¤¥º¤Î°ã¤¤¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë
¤³¤Á¤é¤â¤«¤Ê¤êÂç¿¶¤ê¤Ê¡Ö¥Ûー¥×¥Ï¥ó¥Þー¡×¤ÎÂ¤ºî
½÷À¥Ï¥ó¥¿ー¤ÎÂ¤ºî¤ÏÈ©¤Î¼Á´¶¤¬¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤Æ»×¤ï¤º¥É¥¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤âÁõÈ÷¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ê¤É¡¢¤«¤Ê¤êµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿Â¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À
°ìÉô¡¢Éð´ï¤ÎÂ¤ºî¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â2¤«½êÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤Ç2¿Í¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤¦ÍÍ»Ò¤¬¤«¤Ê¤êÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤
ºÇ¸å¤ËÄ¶¥ê¥¢¥ë¤ÊÂ¤ºî¡Ä¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡×¤Î¼õÉÕ¾î¡Ö¥¢¥ë¥Þ¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿À¸¿È¤Î¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤¬¥¢¥¤¥ëー¤È¤È¤â¤Ë¤ª½Ð·Þ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿
µ®½Å¤Ê¸¶²èÅ¸¼¨¤ä¥µ¥¤¥ºÈæ³Ó¿Þ¤ÎÂç·¿Å¸¼¨¤Ê¤É¡¢Å¸¼¨Êª¤âÌ¥ÎÏ
¡¡Â¤ºî°Ê³°¤Ë¤â¡¢²ñ¾ì¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¡×´ØÏ¢¤Îµ®½Å¤Ê»ñÎÁÎà¤ä¡¢¡È¤ªº×¤ê¡É¤é¤·¤¤ÂÎ¸³¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤º¤Ï¸¶²èÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤À¡£4¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯Î¾ÌÌ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¥²ー¥àÆâ¤ÎÉð´ï¤äËÉ¶ñ¡¢¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¸¶²è¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤¬¼«Í³¤Ë±ÜÍ÷¤·¤¿¤ê¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤ÎÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¹¤µ¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡×¤Î¡Ö´Ä¶À¸Êª¥µ¥¤¥ºÈæ³Ó¿Þ¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥µ¥¤¥ºÈæ³Ó¿Þ¡×¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥²ー¥àÆâ¤ÇÆ±»þ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¥µ¥¤¥º¤¬Èæ³Ó¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤Á¤é¤âµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£ÊÉÌÌ¤Î¹¤¤¥¹¥Úー¥¹¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥æ¥Ëー¥¯¤ÇÌÌÇò¤¤Å¸¼¨¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¸¶²èÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ï4¤Ä¤ÎÄ¹¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯Î¾ÌÌ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¸¶²è¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤Ê¤êËÉÙ¤Ê»ñÎÁ¤¬±ÜÍ÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ê¤É¤â¤«¤Ê¤êºÙ¤«¤¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤¿
¥¢¥¤¥ëー¤ÎºÙ¤«¤Ê¸¶²è¤Î¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤â´®Ç½¤Ç¤¤¿
¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡×¤Î¡Ö´Ä¶À¸Êª¥µ¥¤¥ºÈæ³Ó¿Þ¡×
¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡×¤Î¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥µ¥¤¥ºÈæ³Ó¿Þ¡×
¤«¤Ê¤ê¶á¤Å¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¥Õ¥¡¥óÆ±»Î¤Îµ¤¸¯¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÁ°¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤êµïºÂ¤ë¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¥â¥ó¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤Î²¹¤«¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿
¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Î¼ÂÊªÂç¤ÎÂÀ×¤¬¾²ÌÌ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÏµðÂç¥Ð¥ëー¥ó¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ì¡¦¥¨¥°¥É¥é¡×¤ÎÂÀ×¤À¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥Ç¥«¤¤¡ª
¿ô¼«ÂÎ¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤âÀß±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤³¤¦¤·¤¿Å¸¼¨Êª¤òÃÖ¤¯¤Î¤Ï¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤¿
¡¡¤ªº×¤ê¤È¸À¤¨¤ÐÌëÅ¹¤Î²°Âæ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó²°Âæ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¥¿¥ë¤òÅ¾¤¬¤·¤Æ¥Ô¥ó¤òÅÝ¤¹¡Ö¥ß¥Ë¥¿¥ë ¥¿¥ë¥³¥í¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡¢ÀìÍÑ¤Î½Æ¤ò»È¤Ã¤Æ¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ÎÉ¸Åª¤òÅÝ¤¹¡Ö¥¹¥ê¥ó¥¬ー¼ÍÅª¡×¡¢6¼ïÎàÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿·¿È´¤¤ò¿Ë¤Ç¤Ä¤Ä¤¤¤ÆÈ´¤¯¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¥¢¥¤¥³¥ó·¿È´¤¡×¤Î3¼ïÎà¤Î²°Âæ¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì1²ó500±ß¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¡¢À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Î²°Âæ¤â¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥ß¥Ë¥¿¥ë ¥¿¥ë¥³¥í¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ï¥ß¥Ë¥¿¥ë¤òÅ¾¤¬¤·¤Æ¥Ô¥ó¤òÅÝ¤¹¥²ー¥à
µ÷Î¥´¶¤òÄÏ¤à¤Î¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤Ç10ËÜ¤Î¥Ô¥óÁ´¤Æ¤òÅÝ¤¹¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿
ÀìÍÑ¤Î½Æ¤ÇÉ¸Åª¤òÅÝ¤¹¡Ö¥¹¥ê¥ó¥¬ー¼ÍÅª¡×¤ÏÉ¸Åª¤¬ÅÝ¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¡¢Ëµ¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤È´ÊÃ±¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿
Íè¾ì¼Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Ï¥ó¥¿ー¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¼ÍÅª¤Ï¤¦¤Þ¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡Ä¡Ä
·¿¤Ì¤¤ÏÁ´6¼ïÎà¡¢Æñ°×ÅÙ¤Ï½éµé¡¢Ãæµé¡¢¾åµé¤Î3¼ïÎà¤¢¤ê¡¢1ÅÙ¤Ë3¤Ä¤Î·¿¤Ì¤¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë
·ÊÉÊ¸ò´¹½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÏÃ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÆñ°×ÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¾åµé¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¿Í¤Ï¤Û¤Ü¤ª¤é¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬½éµé»ß¤Þ¤ê¡¢Ãæµé¤¬¤Á¤é¤Û¤é¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¡×¥·¥êー¥º¤â´Þ¤á¤¿¥²ー¥à¤Î»îÍ·Âæ¥Öー¥¹¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿§¡¹¤Ê¥²ー¥à¤¬»îÍ·¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¥¹¥Èー¥êー¥º3¡×¤ä¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥Àー¥º¡×¡¢¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¡×¥·¥êー¥º°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢4·î24ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/SteamÍÑSF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥×¥é¥°¥Þ¥¿ ¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¡×¤ä¡¢3·î27ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 5/¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/SteamÍÑ¥Ö¥é¥¶ー¥¢¥¯¥·¥ç¥óRPG¡ÖÎ®À±¤Î¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó ¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡¢¥ê¥êー¥¹ºÑ¤ß¤ÎSwitch2ÈÇÂÐÀï·¿³ÊÆ®¥²ー¥à¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡×¤ä¡¢3·î17Æü¤Ë¼ÂÁõ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÃíÌÜ¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î»îÍ·ÂÎ¸³ÈÇ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÆø¤ï¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï´ØÀ¾ËüÇî½ÐÅ¸¤Î¡ÖMONSTER HUNTER BRIDGE¡×¤è¤ê¡¢²¾ÁÛÀ¤³¦¤Î¥¢¥¤¥ëー¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ëVR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥¢¥¤¥ëー¤ÈÍ·¤Ü¤¦¡×¤â½ÐÅ¸¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤â¹ÔÎó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¥¹¥Èー¥êー¥º3¡×¤Î»îÍ·Âæ¤ÏÀìÍÑ¥Öー¥¹¤òÍÑ°Õ¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÅù¿ÈÂçÎ©¤Æ´ÇÈÄ¤¬ÌÜ°õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¤½¤ÎÂ¾¤Î¥²ー¥à¤Ï²£ÊÂ¤Ó¤Ë¥Öー¥¹¤¬Àß±Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢ÃíÌÜ¤Î¡Ö¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×»îÍ·Âæ¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤ÏÈæ³ÓÅªÃ»¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
½ÕÎï¤ÎÅù¿ÈÂç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤âÅ¸¼¨
2·î27ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶ー¥É ¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢¥°¥ìー¥¹¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¥¯¥í¥Õ¥È¤ÎÅù¿ÈÂç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬Å¸¼¨
VR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ö¥¢¥¤¥ëー¤ÈÍ·¤Ü¤¦¡×¤âÂçÀ¹¶·
¥¹¥º¥¤Ï¥â¥ó¥Ï¥ó»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥¸¥à¥Ëー¥Î¥Þ¥É¡×¤È¥ª¥Õ¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¡ÖDR-Z4S¡×¤òÅ¸¼¨
¡¡Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¤ºî°Ê³°¤Ë¤â¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤â½ÐÅ¸¡£¥¹¥º¥¤¬¼«¼Ò¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤¿¥Ð¥¤¥¯¡ÖDR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition¡×¤ª¤è¤Ó¡¢¥â¥ó¥Ï¥ó¥³¥é¥ÜÅÉÁõ¤Î¥¸ー¥×¡ÖJIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÅìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤ä¡ÖÂçºå¥ªー¥È¥á¥Ã¥»2026¡×¤Ë¤Æ½ÐÅ¸¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇäÍ½Äê¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥º¥¤È¥«¥×¥³¥ó¤Î·Ò¤¬¤ê¤Î¿¼¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¥Ð¥¤¥¯¤È¥¸ー¥×¡¢2Âæ¤Î¼ÖÎ¾¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥º¥¥Öー¥¹¡£¥¹¥º¥¤Ï¡Ö¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿ー6¡×¤Ç¤â¥³¥é¥Ü¥Ð¥¤¥¯¤ò¥Öー¥¹Å¸¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥«¥×¥³¥ó¤È¤Ï¤«¤Ê¤êÃç¤¬¤è¤¤¤è¤¦¤À
¡ÖDR-Z4S MONSTER HUNTER WILDS Edition¡×¤Ï¥ª¥Õ¥íー¥É¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ª¥ó¥íー¥É¤Ç¤â²÷Å¬¤ÊÁö¹ÔÀÇ½¤ÎÄÉµá¤·¤¿¡¢ÇÓµ¤ÎÌ398cc¤Î¥Ð¥¤¥¯
¡ÖJIMNY NOMADE MONSTER HUNTER WILDS Edition¡×¤Ï¡¢Í·ËÒÌ±¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î4WD¥ª¥Õ¥íー¥Àー¡£ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï1,460cc¤Ê¤¬¤é·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤ÇÇ³ÈñÀÇ½¤Ë¤âÍ¥¤ì¤¿K15B·¿¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤¹¤ë
¡¡¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤Ê¤É¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥É¥¹¥Ñ¥é¤âÆ±¼Ò¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGALLERIA¡×¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡×Æ°ºî³ÎÇ§ºÑ¤ßPC¤Î¤Û¤«¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡×¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤â½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆâÉô¤¬Æ©¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¡×¤Î°Õ¾¢¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ÀÖ¿§¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Õー¥É¥¨¥ê¥¢¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬½ÐÅ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤É¤Î¤ªÅ¹¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥É¥¹¥Ñ¥é¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGALLERIA¡×¤â¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¡£¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡×Æ°ºî³ÎÇ§ºÑ¤ßPC¤ò½ÐÅ¸¤·¤Æ¥²ー¥à¤¬¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ç½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤¿
¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¥ï¥¤¥ë¥º¡×¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤âÅ¸¼¨¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤â¥¢¥¯¥ê¥ë¤Ê¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤
AVITA¤ÎÄó¶¡¤¹¤ëAI¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¤¥Íー¥¸¡Ö¤Æ¤§¤Æ¤§¥·¥ã¥Ã¥¿ー¡×¤âÅ¸¼¨¡£²èÌÌÆâ¤Î¥ª¥È¥â¥¢¥¤¥ëー¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤ÎÆ°¤¤Ë±þ¤¸¤ÆÉ½¾ð¤ä¥Ýー¥º¤òÊÑ¤¨¤¿¤êÀ¼¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë
¥Õー¥É¥¨¥ê¥¢¤âÂçÀ¹¶·¡£ÆÃ¤Ë¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Î¤¢¤ë¤ªÅ¹¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤À
Å·Á³¤È¤ó¤³¤Ä¥éー¥á¥óÀìÌçÅ¹¡Ö°ìÍö¡×¤â½ÐÅ¹¡£¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍÑ¡×¥éー¥á¥ó¤Ï¥¹ー¥×¤¬Å¹¤Ç½Ð¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¥¹ー¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¶èÊÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È
ÊÉÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö°ìÍö¡×¤Î¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¥¢¥¤¥ëー¤ÎÎ©¤Æ´ÇÈÄ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
Âç¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëºÇÂç¼ê¤Ï¥«¥×¥³¥óÊªÈÎ¥Öー¥¹¡ª ¼¡²ó¤Ï¹ÔÎó´ËÏÂ¤Î¹©É×¤Ë´üÂÔ
¡¡¥Ûー¥ëºÇ±üÉô¤ËÀß±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Æー¥¸¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥´ー¡ù¥¸¥ã¥¹»á¤Ê¤É¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¥Èー¥¯¤ä¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æー¥¸¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤ÎÌÏÍÍ¤ÏYouTube¤Ê¤É¤Ç¤â¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ú2·î22Æü(Æü)10»þ20Ê¬～¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¹¥¿¡Ç26¡×¡¿¡Ö¼í²¦·èÄêÀï 2026¡×½à·è¾¡¡õ·è¾¡Àï¡Û
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ûー¥ëºÇ±üÉô¤ÎÊÂ¤Ó¤Ë¤Ï¡Ö¼í²¦·èÄêÀï2026¡×¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬Àß±Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥ìー¥äー¤¬»öÁ°¤Ë¼õÉÕ¤ò¤·¡¢Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤³¤³¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤ÀÍè¾ì¼Ô¤¿¤Á¤¬¡¢¥¹¥Æー¥¸¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë½à·è¾¡¡¢·è¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤·¡Ö¼í²¦¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ·ãÆ®¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤Î¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÊªÈÎ¥³ー¥Êー¤Î¡Ö¥¤ー¥«¥×¥³¥ó½ÐÄ¥½ê¡×¤À¡£¤³¤Á¤é¤Î¹ÔÎó¤Ï¥Ûー¥ëÆâ¤Î¥¨¥ê¥¢¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ³°¤Þ¤Ç¤«¤Ê¤êÄ¹¼Ø¤Î¹ÔÎó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÆü¤Î¤É¤Î¥Öー¥¹¤è¤ê¤âºÇÄ¹¤Î¹ÔÎó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¡×¥°¥Ã¥º¤äÀè¹ÔÈÎÇäÉÊ¡¢¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡¢¥Õ¥§¥¹¥¿µÇ°¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬Â¿¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ûー¥ëºÇ±üÉô¤Ë¤Ï¥¹¥Æー¥¸¤¬Àß±Ä¤µ¤ì¡¢10»þ¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥Æー¥¸¾å¤Ë¤Ï¥²ー¥à¹¥¤¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¥´ー¡ù¥¸¥ã¥¹»á¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥Æー¥¸´ÑÍ÷¼Ô¤¿¤Á¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿
¥Ûー¥ëºÇ±üÉô¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç¤Ï¡Ö¼í²¦¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥ìー¥äー¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤¿
Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤Î²«¶â¤Î¥¢¥ë¥·¥å¥Ù¥ë¥É¥Ø¥Ã¥É¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥È¥í¥Õ¥£ー¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë
ÊªÈÎ¥Öー¥¹¤ÎÍÍ»Ò¡£Â¾¤Î¥Öー¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤Æ°µÅÝÅª¤Ê¿Í¤ÎÎÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥ó¥Ï¥ó¿Íµ¤¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤µ¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë
¡¡¤â¤¦1¤Ä¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÅ¸¼¨¤È¤·¤Æ¡¢Æþ¸ýÉÕ¶á¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¾¢¤Î¹©Ë¼¡×¥Öー¥¹¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÍè¾ì¼Ô¼«¤é¤ª¼êÀ½¤Î¥³¥¹¥×¥ì°áÁõ¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢Â¤·ÁºîÉÊ¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ë¥Õ¥§¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Öー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËÄ¯¤á¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¾¡Éé¤ÎÂ¤ºî¤«¤éµ¤¹ç¤¤¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸Ä¿ÍÀ©ºî¤Î¥â¥ó¥Ï¥óÂ¤ºî¤¬´®Ç½¤Ç¤¡¢¤³¤Î¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¹¥¿'26¡×¤¬¤Þ¤µ¤Ë¥â¥ó¥Ï¥ó¥Õ¥¡¥ó¸þ¤±¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤À¤ÈºÆÇ§¼±¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
Íè¾ì¼Ô¤¿¤Á¤¬¼«ºî¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡Ö¾¢¤Î¹©Ë¼¡×¡£ÎÏºî¤¾¤í¤¤¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Öー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¤¸¤å¤¦¤¾¤¦»áÀ©ºî¤Î¥¸¥ª¥é¥Þ¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¹¥¤¤¹¤®¤Æ¥¸¥ª¥é¥Þºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ê¥¸¥ª¥é¥Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤¿¤Á¤ÎÃíÌÜ¤â¤«¤Ê¤ê½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤·¤Æ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡Ö¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥ì¥¦¥¹¡×¤â¤«¤ï¤¤¤¤
Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é¤Ç¤â°ìºÝÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢µðÂç¤Ê¡Ö¥¯¥ë¥ë¥Õ¥§¥¤¥¯¦Á¡×¤Î´é¤À¤±¤ÎÂ¤ºîÊª¡£É±Ìî¥¦¥º¥é»áÀ©ºî¤Ç¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÚÍñ¹¥¤¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª¡Û¥¯¥ë¥ë¥Õ¥§¥¤¥¯¦Á¡×¤Ç¡¢Àµ¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Î¾¡Íø¤È¤¤¤Ã¤¿½¨ºî¤À
»æ¥³¥Ã¥×¤Çºî¤é¤ì¤¿¥¸¥ó¥ª¥¦¥¬¤âÅ¸¼¨¡£¤³¤ì¤âÀµ¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Î¾¡Íø¤È¸À¤¨¤ëÎÏºî¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÅ¸¼¨¤â¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬¸Ä¿ÍÀ©ºî¤é¤·¤¯¤Æ¹¥´¶¿¨
¥µー¥¯¥ë¤Ä¤±¤ÞÀ©ºî¤Î¡Ö¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¢¥¤¥¢¥ó¥½ー¥É¡×¤Ï¡¢ÇÑºà¤òºÆÍøÍÑ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤ËSDGs¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤â¤½¤âÇÑºà¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤»Å¾å¤²¤ÎÃúÇ«¤µ¤¬¸÷¤ëÎÏºî¤À
¡¡°Ê¾å¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥Õ¥§¥¹¥¿'26¡×¤Î²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿Ãæ¿´¤Ç¥ì¥Ýー¥È¤·¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¤¿¤Á¤ÏÀ¸¿è¤Î¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¡×¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç¡Ö¥â¥ó¥Ï¥ó¡×¤É¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥§¥¹¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¹ÔÎó¤¬Â¿¤á¤Î·¹¸þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ÔÎó¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿ÆÀÚ¤Ç¿´²¹¤Þ¤ëÂÐ±þ¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼èºà¤Ç¤¤¿¡£
Íè¾ì¼Ô¤Ë¤Ï2¼ïÎà¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿
¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ï3¤Ä¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ò²ñ¾ì¤«¤éÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¥²¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢Æþ¸ý¤Î¸ò´¹½ê¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë
¥¹¥¿¥ó¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤É¤³¤â¹ÔÎó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÏÊÉÌÌ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ーÈæ³Ó¿Þ¡×¤ò²£Ä¹¤Î¥·ー¥ë¤Ë¤·¤¿¤â¤Î
(C)CAPCOM