州知事が集まった夕食会で演説するトランプ大統領＝21日、米ホワイトハウス/Al Drago/Getty Images

（CNN）トランプ大統領は21日、デンマーク自治領のグリーンランドに病院船を派遣すると明らかにした。トランプ氏はこれまでも、グリーンランドを「領有」する意向を示している。

大統領はSNS「トゥルース・ソーシャル」に、米海軍の病院船「マーシー」のイラストを添え、「ルイジアナ州の素晴らしいジェフ・ランドリー知事と協力し、グリーンランドに偉大な病院船を派遣する。現地で治療を受けられていない多くの病人を治療するためだ」と投稿した。

トランプ氏が投稿の中で何に言及していたのかは不明だ。グリーンランドとデンマークにはいずれも無料の医療制度がある。

トランプ氏が昨年12月にグリーンランド担当特使に指名したランドリー氏はSNSで、この「重要な問題」でトランプ氏と「共に取り組めることを誇りに思う」と述べた。

米海軍は「マーシー」と「コンフォート」の2隻の病院船を保有しており、部隊の展開時の支援や、米国内の災害救援や人道支援活動を行っている。2020年の新型コロナウイルス感染症の流行時には、「コンフォート」が米国の流行の中心地となったニューヨーク市に派遣された。

グリーンランドは、世界で最も人口密度が低い地域のひとつで、道路網が限られているため、住民5万6000人は町と町の間を船やヘリコプター、飛行機で移動する。米国はグリーンランドにピトゥフィク米宇宙軍基地を置いている。

トランプ氏は約1カ月前、グリーンランド領有に向けた動きを強め、グリーンランドの完全な支配以外にはいかなる妥協もしないと発言して、欧州の同盟国の間の緊張が高まっていた。