イラン攻撃、真っ先に「コンテナ船改造の“無人機空母”」を狙ったワケアメリカ中央軍は2026年3月6日、イラン革命防衛隊所属のUAS（無人航空機システム）空母「シャヒド・バゲリ」を攻撃する映像を公開しました。アメリカの複数のメディアは撃沈されたと報じていますが、現時点で撃沈されたという確証はありません。ただ、アメリカ中央軍が公開した「シャヒド・バゲリ」攻撃の映像で、同艦は爆発炎上しており、沈没したか否かは