追加で予算が組まれることが明らかに2026年1月20日、アメリカで審議中の新たな国家予算において、E-7「ウェッジテール」向けの追加予算として約9億ドル（約1400億円）が計上されていることが明らかになりました。【画像】皿（レドーム）ではなく“板”これがE-7のレーダーです今回の予算計上により、2026年度におけるE-7プログラム全体への投資額は、約11億ドル（約1700億円）に達する見込みです。E-7は「空飛ぶレーダー」と