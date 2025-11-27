ウクライナ、戦闘機250機体制へ 仏「ラファール」も候補に2025年11月17日、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領とフランスのエマニュエル・マクロン大統領が、パリ近郊に所在するフランス航空宇宙軍のヴィラクブレー基地で協議を行い、この席でダッソー「ラファールF4」戦闘機最大100機を含む、フランス製装備品の取得に関する意向書への署名を行いました。 【全3機種に】これが「ウクライナがお金を出して買う」新