¼íÌî±Ñ¹§¡¢¡ÈÀ¼ÎÌ¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡É¿Íµ¤·Ý¿Í¤ò¹ðÇò¡Ö¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤ë¡×
¡¡2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ABEMA¤Ë¤Æ¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡ÖÂèÆó²ó¤¢¤Î·Ý¿ÍÁ¢¤Þ¤·¤¹¤®¤ë°Ñ°÷²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼íÌî±Ñ¹§¤¬¼«Ê¬¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¤«¤¾Ã¤¹·Ý¿Í¤òÁ¢¤ó¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¼íÌî±Ñ¹§¤¬¡ÈÀ¼ÎÌ¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤¡É¿Íµ¤·Ý¿Í
¡¡¡ØÇ¾½Á¤¸¤å¡Á¤¹¡Ù¤Ï¡¢¼ç¤ËÇ¾Æâ¤ÇÊ¬Èç¤µ¤ì°ì¼ï¤Î²÷´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¿À·ÐÅÁÃ£Êª¼Á¤ÎÂ¯¾Î¤Ç¤¢¤ë"Ç¾½Á"¤òÄÉ¤¤µá¤á¡¢½Ð±é¼Ô¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥óÄÉµá¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÈÖÁÈMC¤Ë¤Ï¼íÌî±Ñ¹§¤¬½¢Ç¤¤·¡¢¡Ö10ÂåÌÜ¥ß¥¹¥Þ¥ê¥ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î²ìÂ¼·ÃÅÔ¡¢ABEMA¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Îø°¦ÈÖÁÈ¡Ø¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥É Season5¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¤ó¡¢4ÂåÌÜ¥ß¥¹¥ï¥ê¥ó¤Îßº²Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2025¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¸µÁÄ¤¤¤Á¤´¤Á¤ã¤ó¡¦¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ú¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¸åÇÚ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤òµó¤²¡¢¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤¬½Ð¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²«¿§¤¤À¼¤¬¥ï¥Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î»þ¤Ï¡¢ÈáÌÄ¡×¤È¿Íµ¤¤òÁ¢¤ó¤À¡£
¡¡¼íÌî¤â¡Ö²«¿§¤¤À¼±ç¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¤·¤Ê¡£¥¸¥ã¥ó¥Ü¤ÏÁ°¤Ë¹Ô¤¯Í¦µ¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿Ä¿©¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¸À¤¦¤·¡×¤È·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤Îµ»ÎÌ¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¼íÌî¤¬¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¤òÁ¢¤àÍýÍ³¤Ï¤â¤¦°ì¤Ä¡£¼íÌî¤Ï¡Ö¡Ê¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ï¡Ë¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀ¼¤¬¤Ç¤«¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÄÌ¤ëÀ¼¡£ËÍ¤â¡Ø»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Ê¤¡¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¸À¤¦¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ë¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤ë¡×¤È¶¦±é¼Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¢¤ÎÀ¼ÎÌ¡¢Á¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¼»ÅÊ¤·¡¢¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤é¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ë¡¼¡ª¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£