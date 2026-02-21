¡ÖÇ¯¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡Ä¡×¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê36ºÐ¡Ë¤¬Ä©Àï¤·Â³¤±¤ëÍýÍ³¡¡35ºÐ¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤ÇÆÀ¤¿¡È³Î¤«¤Ê¼ý³Ï¡É¤È¡ÈÌ´¤ÎÂ³¤¡É
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¡ØGET SPORTS¡Ù¤Ç¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¿ûÌîÃÒÇ·¡Ê36ºÐ¡Ë¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤·¤Æ¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ËWBC¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©¤à¿ûÌî¡£ºòµ¨¤Ï¡¢35ºÐ¤Ç³¤¤òÅÏ¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤¤¤¤Ê¤ê10¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÌ´ÉñÂæ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Þ¤Ç¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·ãÆ°¤À¤Ã¤¿¡£
ÌîµåÏ²¿Í¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤ÎMLB°ÜÀÒÃÇÇ°¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¼Âà¡¢¤½¤·¤Æµð¿Í¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´Ù¤Ã¤¿¥¹¥é¥ó¥×¡Ä¡£¤ª¤è¤½15Ç¯¤ËÅÏ¤ê¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¥«¥á¥é¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¡ÖËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¾¡Éé¤Ïº£Ç¯¡×
º£Ç¯1·î¡£¥Ï¥ï¥¤¡£ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¼«¼ç¥È¥ì¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¿ûÌî¡£¤³¤Î»þ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î½êÂ°¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤é¤º¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤ËÌÂ¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À1Ç¯¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤ì¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¾¡Éé¤Ïº£Ç¯¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ûÌî¡Ë
¼þ°Ï¤Î¿´ÇÛ¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÀï¤¦°Õ»×¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤¿¤À¤Î¶¯¤¬¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦»×¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»îÎý¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¤«¤é¡£
¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È15Ç¯Á°¡£¥×¥íÆþ¤êÁ°¤«¤é°ñ¤ÎÆ»¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2011Ç¯¡¢¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ë¤â¡¢Æ´¤ì¤Îµð¿ÍÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ1Ç¯´Ö¤ÎÏ²¿ÍÀ¸³è¤ò·èÃÇ¡£
±ó²ó¤ê¤Ê¤É±Þ¤ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Îº¢¤«¤éÌ´¤Ë¤Ï¤È¤³¤È¤ó°ìÅÓ¤ÊÃË¤À¤Ã¤¿¡£Ï²¿ÍÃæ¡¢ÉÙ»Î»³¤òÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÄ¹¤¤Æ»¤Î¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼å²»¤ÏÅÇ¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ò»î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
ÍâÇ¯¡¢µð¿Í¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î±¦ÏÓ°ìËÜ¤Ç½Ö¤¯´Ö¤Ë¥ê¡¼¥°¤òÀÊ´¬¡£ËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢ÂôÂ¼¾Þ¤ò2²ó¡¢ºÇÂ¿¾¡3²ó¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¡ÈÆüËÜºÇ¶¯Åê¼ê¡É¤ÎÌ¾¤ò¤Û¤·¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ2017Ç¯¡¢¿·¤¿¤ÊÌ´¤¬²ê¿á¤¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿WBC¡£½à·è¾¡¡¦¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ç6²ó1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢À¤³¦¤Ë¡Ö¥È¥â¥æ¥¡¦¥¹¥¬¥Î¡×¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤·¤á¤¿¡£
¤½¤ÎÇ¯¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦¿ûÌî¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç½é¤á¤Æ³¤¤Î¸þ¤³¤¦¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾Ì´¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤Æ¡¢À®ÀÓ¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹â¤¤ÌÜÉ¸ÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×
WBC¤ÇÀ¤³¦¤Ø¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤ÎÃ¼¡¹¤«¤é¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡Æ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î¥×¥é¥¤¥É
2020Ç¯¡£Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÉ½ÌÀ¡£¤·¤«¤·¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹Ò¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ëµð¿Í¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
Í½ÁÛ³°¤Î·ëËö¤Ë¡¢¿ûÌî¤Ï²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡Ö²¶¤Ï²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤óÌ´¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¾ò·ï¤Ç¤â¹Ô¤±¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ã¤¦¡£¸þ¤³¤¦¤Ï¤½¤³¤ËÉÕ¤±¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡×
Æ§¤ß¤Ë¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¥×¥é¥¤¥É¡£¤½¤·¤ÆÆ´¤ì¤Æ¤¤¿Ì´¤Î²ÁÃÍ¡£
¤µ¤é¤Ë»îÎý¤ÏÂ³¤¯¡£½Ð¾ì¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤ò¡¢Ä¾Á°¤Î¥±¥¬¤Ç½Ð¾ì¼Âà¡£¼«¿È¤¬ÉÔºß¤Î¤Ê¤«¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î³èÌö¤ò¡¢¤¿¤ÀÄ¯¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â¶ËÅÙ¤ÎÉÔ¿¶¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£Ç¯Îð¤Ï¤È¤¦¤Ë30ºÐ¤òÄ¶¤¨¡¢¤·¤À¤¤¤Ë¿´¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÊÑ²½¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤³¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¢ÀÎ¤ÏÍ¾Íµ¤ÇÍÞ¤¨¤Æ¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢¡Ø»°¿¶ÁÀ¤Ã¤¿¤é¼è¤ì¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡Ù¤È¤«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Í¤¨¤ë»þ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÀÎ¤Ï¡Ë¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£º£¤Ï¶ÛÄ¥¤è¤ê¤âÉÔ°Â¤¬Âç¤¤¤¡×¡Ê¿ûÌî¡Ë
¤¤¤Ä¤·¤«¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÃË¤Î¿´¤Ë¡¢ºÆ¤Ó²Ð¤ò½É¤¹¿ÍÊª¤¬¸½¤ì¤ë¡£
¢¡¡Ö¤Þ¤À¼«Ê¬¤ËÌ´¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡×
ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìîµ×µÁ¡Ê41ºÐ¡Ë¡£µð¿Í¤Ç8Ç¯¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÃË¤Ï¡¢¤¯¤¹¤Ö¤ë¿ûÌî¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÃÒÇ·¤Îµ¤»ý¤Á¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´èÄ¥¤ì¤Ã¤Æ¥¨¡¼¥ë¤ò¹þ¤á¤Æ¡ØÃÒÇ·¤¬Åê¤²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÄ¹Ìî¡Ë
¤½¤Î»×¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¿ûÌî¤Ï¡Ä¡£
¡Ö¤Þ¤À¼«Ê¬¤ËÌ´¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
Ä¹Ìî¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÌ´¤ËÄ©Àï¤¹¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤¿¡£¡ÖÇ¯¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤â¤¬¤¤¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤ÈÊ³µ¯¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¿ÈÂÎ¤ò¤¤¤¸¤áÈ´¤¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¥¤¥Á¤«¤é¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿2024Ç¯¡£¿ûÌî¤Ïµ±¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£ºÇÂ¿¾¡¡¢ºÇ¹â¾¡Î¨¡¢¤½¤·¤Æ4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°MVP¤ò³ÍÆÀ¡£¤É¤ó¤Ê»îÎý¤Ë¤â¤â¤¬¤¡¢Î©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤ß¤»¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Äü¤á¤«¤±¤¿Ì´ÉñÂæ¤ØºÆ¤ÓÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¡£
¢¡¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¿¤á¤é¤¤¤¬¤Ê¤¤¡×
2024Ç¯12·î¡¢Ä¹Ç¯Êú¤¤¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¿ûÌî¡£¥Ü¥ë¥Á¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤È1Ç¯1,300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó20²¯1,000Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¡£º£²ó¤Ï¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤·ÀÌó¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤òÅÒ¤±¤ë¾¡Éé¤Î½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë·èÃÇ¤·¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¿ûÌî¡Ë
¡È¥ª¡¼¥ë¥É¥ë¡¼¥¡¼¡É¤ÎÄ©Àï¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¡Ö35ºÐ¡×¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê²ûµ¿Åª¤ÊÀ¼¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¿ûÌî¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤«¤éÆó·å¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤ä¤ì¤¿ÉôÊ¬¤È¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡¢Î¾Êý¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¹¤ó¤Ê¤ê¥¢¥¸¥ã¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°úÂà¤·¤¿Ä¹Ìî¤µ¤ó¤äß·Â¼¡ÊÂó°ì¡Ë¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢Ìîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢1Ç¯¤Ç¤âÄ¹¤¯Åê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ûÌî¡Ë
¤½¤·¤Æ2·î11Æü¡¢´ò¤·¤¤ÃÎ¤é¤»¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¥³¥í¥é¥É¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥º¤È1Ç¯·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤Î¤À¡£ºÆ¤ÓÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¿ûÌî¤Ï¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µîÇ¯¤è¤ê¤â¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¸þ¤±¤ÆÎÏ¶¯¤¯ÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤«¤é²æ¡¹¤Ë¤É¤ó¤ÊÌ´¤ÎÂ³¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ÎºÐ¤Ç¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¿¤á¤é¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎºÐ¤ÇÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤òº£¤«¤éÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦Îý½¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¡Ø¿©»öÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡Ù¡Ø±Ñ¸ìÃý¤ì¤ë¤«¤Ê¡Ù¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤éÄ©Àï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¤ÏÄ©Àï¤·Â³¤±¤¿¤¤¡×