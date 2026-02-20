¤¿¤Þ¤æ¤é³Ø±à¡¦¤ï¤¿¤¢¤á¤ê¤Ê¤Î½é¥°¥é¥Ó¥¢¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¡ª¡ÖÁêÊý¤Ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»È¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÌÑÁÛ¤Ç¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢YouTube¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë²¼¥Í¥¿ßÚÎö¤ÎVLOGÉ÷¥³¥ó¥ÈÆ°²è¤¬Âç¿Íµ¤¡ª¡¡µÈËÜ½êÂ°¤ÎÃË½÷¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¿¤Þ¤æ¤é³Ø±à¤Î"¤ê¤Ê¤Á¤ã¤ó"¤³¤È¤ï¤¿¤¢¤á¤ê¤Ê¤¬¡¢2025Ç¯12·îÈ¯Çä¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØREAL DREAM¡Ù¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¤½¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢º£²ó¡¢½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë´ë²è¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡¢ËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ØËÜ¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª¡Ù¤Ï¡¢¿Íµ¤½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡£¤³¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÆ°²è¤Ë¼ýÏ¿¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»£±ÆÎ¢ÏÃ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ï¤¿¤¢¤á¤Î½é¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢
¡Ú¥Ä¥Ã¥³¥ß¤É¤³¤íËþºÜ!? ¤Ê¸½¾ì¤Î»×¤¤½Ð¡Û
¡½¡½¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Î¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¸ÂÄêÆÃÅµ¤Ë¤â¡Ö¼«Ê¬¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Þ¤¯¤ë¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¡×¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡×¤â¥Ä¥Ã¥³¥ßÏ¢È¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ï¤¿¤¢¤á¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥«¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤Ê°áÁõ¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¯¤¤¤À¤ª¤ì¿Í·Á¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌõ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ê¤ã¥Ä¥Ã¥³¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÀÖ¤ÈÇò¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡Ö¥á¥¬¥Í¤ÏËº¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡£´°Á´¤Ë¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡ª
¡½¡½¤¹¤«¤µ¤º¥Ä¥Ã¥³¤ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¥Ü¥±¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ï¤¿¤¢¤á¡¡ÆÃÅµ¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Þ¤¯¤ë¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¡×¤Ç¤â¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤¬¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±ÆÃæ¤â¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë¡ÖÂ¤Î¿Æ»Ø¤È¿Æ»Ø¤òÀï¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¡×¤ÈÆæ¤Î»Ø¼¨¤ò¤µ¤ì¤Æ¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÖM»ú³«µÓ¡×¤ä¡Ö³³Ì¥Ó¥¥Ë¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ö¥Û¥¿¥Æ»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦......¡×¤È¸½¾ìÆþ¤ê¤Þ¤ÇÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£
¡½¡½¥Ä¥Ã¥³¤ß¤âºã¤¨¤ë¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÉáÃÊ¤ÏYouTube¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É±ÇÁü¤Î¤ª»Å»ö¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢1Æü¤«¤±¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¸½¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤´·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¿¤¢¤á¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Ë¤âÆ°¤¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¾Ð´é¤òºî¤ë¤À¤±¤¸¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ»Ø¤òÀï¤ï¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢»ä¤ÎÉ½¾ð¤ò¤Û¤°¤¹¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸ý¤ò³«¤±¤Ð¥®¥ã¥°¤¬Èô¤Ó½Ð¤Æ¤¯¤ëÌÀ¤ë¤¤¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¤È¤É¤ì¤âåºÎï¤Ç¡£¤µ¤¹¤¬¥×¥í¡ª¡¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØREAL DREAM¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿Æ£ËÜÏÂÅµ¡Ë¤è¤ê
¡½¡½¤Á¤ã¤ó¤È¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£YouTube¤Î¿åÃåÆ°²è¤¬ÅÙ¡¹¥Ð¥º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ê¤Ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¼«ÂÎ¤Ïº£²ó¤¬½éÄ©Àï¡£¤â¤È¤â¤È¤ä¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©
¤ï¤¿¤¢¤á¡¡YouTube¤Ë½é¤á¤Æ¿åÃå¤ÎÆ°²è¤ò¤¢¤²¤¿¤Î¤Ï³Î¤«4Ç¯Á°¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡£ÉáÃÊ¡¢ÃË½÷¥³¥ó¥Ó¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÑÁÛ¤Ç¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦"ÀßÄê"¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö³¤¥Ç¡¼¥È¡×¤ÎÆ°²è¤ò»£¤ë¤¿¤á¤Ë¿åÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¥Ð¥º¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ö¤â¤·¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤«¤â¡©¡×¤È¤Ï¥Ü¥ó¥ä¥ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÁêÊý¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯Â¨·è¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¡¢¤ê¤Ê¤µ¤ó¤Î½é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃËÀ»ëÄ°¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¿¤¢¤á¡¡¤½¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡ÖÂÔË¾¤Î¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Ç¯Ëö¤Ë¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¼ÂÊª¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬......¡£¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤âÈ¿¶Á¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡ÖÌ´¤È¸½¼Â¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£¤ª¶¾Çþ²°¤µ¤ó¤Ç¥Ð¥¤¥È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥á¥ë¥Ø¥ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤ê¤Ê¤µ¤ó¤Î°Æ¤Ç¤¹¤«¡©
¤ï¤¿¤¢¤á¡¡¤¤¤¨¡¢»ä¤¬¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö½÷À¤¬¸«¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤òÃå¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢½é¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤«¤é¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê°áÁõ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¡¢Î¾¼è¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ã´ÅöÊÔ½¸¤µ¤ó¤¬À°¹çÀ¤Î¼è¤ì¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¾Ò²ð¤·¤½¤Ó¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Õ¥ê¥Õ¥ê°áÁõ¤Î¥«¥Ã¥È¤â¥¹¥´¤¯¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë»ä¤Î¹¥¤ß¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤â¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºÜ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØREAL DREAM¡Ù¡Ê»£±Æ¡¿Æ£ËÜÏÂÅµ¡Ë¤è¤ê
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¥·¡¼¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬¤ª¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é·ÝÌ¾¤¬¡Ö¤ï¤¿¤¢¤á¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤ï¤¿¤¢¤á¡¡¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤ÏÉÄ»ú¤¬¡ÖÅÏÊÕ¡×¤À¤«¤é¸ì´¶¤ÇÉÕ¤±¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤¬ÍýÁÛ¤È¤¹¤ë"Ì´¤ÎÀ¤³¦"¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢¤É¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Î¼«Ê¬¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ë"¥ê¥¢¥ë"¤Ç²¿¤À¤«ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤È¡©
¤ï¤¿¤¢¤á¡¡¤Û¤Ü»þ·ÏÎó½ç¤Ç¤Î¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ë¤´¤È¤Ë¿²µ¯¤¤Î¤à¤¯¤ß¤¬¼è¤ì¤ë´¶¤¸¤È¤«¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÉáÃÊ¤Î»ä¤¸¤ã¤ó¡ª¡¡¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÏÂÎ·¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¿ÈÂÎºî¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢»£±Æ¤Þ¤Ç¤ËÄ´À°¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥ï¥¬¥Þ¥Þ¥Ü¥Ç¥£¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì¯¤Ë¥ê¥¢¥ë¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´ë²è¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é»£±Æ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤¬Ã»¤«¤Ã¤¿¤È¤«¡©
¤ï¤¿¤¢¤á¡¡½½Ê¬¤Ê´ü´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤¢¤Î¡¢¤´ÈÓ¤¬ÈþÌ£¤·¤¹¤®¤Æ......¡£1½µ´ÖÁ°¤«¤éÀáÀ©¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤¡´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»£±ÆÅöÆü¤â¡¢¹ç´Ö¤Ë¤ª¤Ë¤®¤ê¤ä¤ª¶¾Çþ¤ò¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤¿¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈ¿¾Ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Þ¤¿µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼¡¤³¤½¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¿ÈÂÎ¤ò¹Ê¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»£±Æ¤¬¤¢¤ë¡×¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤âÄ½¡Ê¤Ï¤«¤É¡Ë¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿À§Èó¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚËÜÅö¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Û
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤ËÉáÃÊ¤Ï¥«¥Ã¥×¥ëYouTuber¤È¤·¤Æ......¡£
¤ï¤¿¤¢¤á¡¡¡Ê¿©¤¤µ¤Ì£¤Ë¡Ë¥«¥Ã¥×¥ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¤È¤¤¤¦"ÀßÄê"¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ß¤¿¤¤¤Ê......¡£
¤ï¤¿¤¢¤á¡¡¡Ê¿©¤¤µ¤Ì£¤Ë¡Ë¥Ç¡¼¥È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¿¤éÏÃ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤³¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÄûÀµ¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥«¥Ã¥×¥ëYouTuber¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤À¤ÎÃË½÷¥³¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤«¤é¡ª¡¡¡ÖËÜÅö¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢³§¤µ¤óÀäÂÐ¤Ë»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª¡¡Íê¤ß¤Þ¤¹¤è¡¢¥Û¥ó¥È¡£
¡½¡½¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢ËÜÊª¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡©
¤ï¤¿¤¢¤á¡¡Â¿¤¹¤®¤Æ¥Þ¥¸¤ÇÌÂÏÇ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡¡°ì¿Í¤Ç¤ÎÇÛ¿®Ãæ¤â¡Öº£Æü¤ÏÈà»á¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¬Íè¤ë¤·¡¢ÃËÀ¤ÎÀèÇÚ·Ý¿Í¤µ¤ó¤«¤é¤âÍ¶¤¤¤Å¤é¤½¤¦¤Ë¤µ¤ì¤ë¤·¡£»ä¤Ï¤â¤Ã¤È¿§¤ó¤Ê¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢¡ÖÈà»á¤¬¤¤¤ë¤â¤ó¤Í¡×¤Ã¤ÆÊÑ¤Êµ¤¤ò¸¯¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ð¥º¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë´Ö°ã¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜµ¤¤Ç¥¤¥ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡Ê¥¥Ã¥Ñ¥ê¡Ë¡ª
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÌÑÁÛ¤Ç¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦"ÀßÄê"¤ÇYouTube¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¡©
¤ï¤¿¤¢¤á¡¡ÁêÊý¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¡¢¤â¤È¤â¤È¥È¥ê¥ª¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ì¿ÍÈ´¤±¤Æ¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇº¤àÃæ¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÆó¿Í¤ÇYouTube¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡Ö²¿¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÊ²¤²Ð¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¥Á¥ë¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹Æ°²è¤Ï¤É¤¦¡©¡×¤ÈÅ¬Åö¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤é¡¢¤½¤³¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤Æ¡ÖÌÑÁÛ¤Ç¤ÏÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Ê²¤²Ð¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¹¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
¤ï¤¿¤¢¤á¡¡¡Ö¤ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¡¢²¶¤ÈÊ²¤²Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À......¡×¤È¤«»×¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£Á´¤¯¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£º£»×¤¦¤È¡¢¡ÖÊ²¤²Ð¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é¥Á¥ë¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹Æ°²è¡×¤â²¿¤À¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Äó°Æ¤µ¤ì¤Æ¡Ö¤è¤·¡¢¤ä¤í¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¡©
¤ï¤¿¤¢¤á¡¡¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡²¿¤ÇÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ëÀßÄê¤Ê¤Î¡©¡¡²¿¤ÇËè²óÈÝÄê¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤Ã¤Æ¡¢º£¤â¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡¤³¤Ã¤Á¤Ïº§´üÆ¨¤·¤«¤±¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡ª
¡½¡½¤½¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¾Ç¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ª¡¡ÊÑ¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤Õ¤È¤ª¤Ç¤ó¤µ¤ó¤ò°ÛÀ¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦½Ö´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤ï¤¿¤¢¤á¡¡ËÜÅö¤Ë²¿Ê¹¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¡¡¤¢¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡ÁêÊý¤Ï¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Ï°ìÅÙ¤â°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¥¥Ã¥Ñ¥ê¡Ë¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÎÙ¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤Ï¥Ò¡¼¥ëÍú¤¤¤Á¤ã¥À¥á¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡©¡¡ÇØ¤¬Äã¤¤¤Î¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´è¤Ê¤Ë¤½¤ì¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ò¡¼¥ë¶Ø»ß¡×¤Ï½÷»Ò¤È¤·¤Æ¥Ä¥é¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¢¤È¡¢¥é¥¤¥Ö½ª¤ï¤ê¤Ëµ¢¤êÆ»¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤ä¤¿¤é¤È¥Û¥Æ¥ë³¹¤òÄÌ¤ê¤¿¤¬¤ë¤Î¤â¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡ª
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤ò¼Ì¿¿¤Ë¤Ç¤â»£¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é......¡£
¤ï¤¿¤¢¤á¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤ó¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í!?¡¡¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ÁêÊý¤È¤¤¤ë¤È¤¤Ï¾ï¤ËÈý¤ò¤Ò¤½¤á¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Æó¿Í¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤¿¤é¡¢¥Þ¥¸¤ÇÊÛÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ª¤«¤²¤ÇÇ¯¡¹¡¢´é¤¬¸±¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¸¤Ç´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤?¡ª
¡½¡½µÕ¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤ï¤¿¤¢¤á¡¡ÉáÄÌ¤Ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£·ÝÇ½¿Í¤Ç¸À¤¦¤È¡¢µÈÂôÎ¼¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¡½¡½¥ÉÄ¾µå¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª
¤ï¤¿¤¢¤á¡¡¤½¤ê¤ã¡¢ÍýÁÛ¤ò¸ì¤ë¤Ê¤é¥¤¥±¥á¥ó¤òµá¤á¤Þ¤¹¤è¡ª¡¡......°ì±þ¡¢ÁêÊý¤ÎÌ¾ÍÀ¤Î¤¿¤á¤ËÊäÂ¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¥Í¥¿¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï1cm¤¯¤é¤¤´Ö¤ò¶õ¤±¤ÆÀ£»ß¤á¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²¼¥Í¥¿¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤À¤±¤É¡¢°Õ³°¤È¤½¤³¤ÎÀþ°ú¤¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀþ°ú¤¤â¹ç¤Ã¤Æ¤ó¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ª¤Ç¤ó¤µ¤ó¤«¤é²¿¤«´¶ÁÛ¤Ï¡©
¤ï¤¿¤¢¤á¡¡YouTube¤Ç¡Ö¤ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ç¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»È¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¤ò»£¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤ÏÀ§Èó¤½¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ½é¤Î²¼Ãå¤Î»£±Æ¤À¤±¸½¾ì¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤È1¥ö·î¤¯¤é¤¤¡¢²ñ¤¦¿Í¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡Ö¤¢¤ì¥¨¥Ã¥Á¤Ç¤·¤¿¤è¡¼¡×¤È¤«¸À¤¤¤Õ¤é¤·¤Æ¤Æ¡¢¥¹¥´¤¯·ù¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤æ¤é³Ø±à¤Ë¡¢¤ê¤Ê¤µ¤ó¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤ì¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë³èÆ°¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤ï¤¿¤¢¤á¡¡5Ç¯¶á¤¯YouTube¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥Í¥¿ºî¤ê¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£YouTuber¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»ä¤¿¤Á¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡£ÉñÂæ¤Ç¥Í¥¿¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£º£Ç¯¤Ï·à¾ì¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÎ©¤Ã¤Æ¡¢·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÅÚÂæ¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¸Ç¤á¤Æ¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ëÀßÄê¤È¤¤¤¦¼öÇû¤«¤éÁá¤¯Æ¨¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ü¤ï¤¿¤¢¤á¤ê¤Ê
1996Ç¯08·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹166Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áO·¿
¼ñÌ£¡á¶¥ÇÏ¡¿¤ª³¨ÉÁ¤¡¿°ìÈ¯¥®¥ã¥°¡¡ÆÃµ»¡áÎÁÍý
¡û·ÄØæÂç³Øºß³ØÃæ¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥µ¡¼¥¯¥ë¤ËÆþ¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡£Âç³ØÂ´¶È´ÖºÝ¤Î2019Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÁêÊý¤Ç¤¢¤ë¿¢ÌÚ¤ª¤Ç¤ó¤È¡Ö¤¿¤Þ¤æ¤é³Ø±à¡×¤ò·ëÀ®¡£Åö½é¤Ï¥È¥ê¥ª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2020Ç¯Ëö¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Ã¦Âà¤·¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¡£NSCÅìµþ24´ü¡£
¸ø¼°£Ø¡ÚCottoncandyRina¡Û
¸ø¼°TikTok¡ÚCottoncandyRina¡Û
¸ø¼°Instagram¡Ú@wataamerina¡Û
¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¸ÂÄê¡ªËÜ¿Í¥Ä¥Ã¥³¥ßÆþ¤ê¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²èÉÕ¤¡ª ¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØREAL DREAM¡Ù ¤ï¤¿¤¢¤á¤ê¤Ê »£±Æ¡¿Æ£ËÜÏÂÅµ ²Á³Ê¡¿1650±ß
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¤È¤ê¡¡»£±Æ¡¿¸åÌî½çÌé