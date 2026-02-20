the telephones、結成20周年記念のコラボアルバム配信決定。ORANGE RANGE、9mm、THE BAWDIES、POLYSICS、PEDRO、トプシの参加が明らかに
the telephonesが、結成20周年アニバーサリーを祝し、これまでの歩みの中で深く関わってきたアーティストたちと制作したコラボレーションアルバム『THIS IS A DISCO CALL!!!』を4月22日に配信リリースすることを発表した。
あわせて、アニバーサリーイヤーの締めくくりとして開催されるワンマンライブの東京・Zepp Shinjuku公演に、コラボアルバム参加アーティストの出演も決定した。
本作には、HIROKI / NAOTO（ORANGE RANGE）、しのだりょうすけ（トップシークレットマン）、菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet）、ROY（THE BAWDIES）、ハヤシヒロユキ（POLYSICS）、アユニ・D（PEDRO）の6組が参加している。さらに、the telephonesの新曲「SAITAMA DANCE MIRROR BALLERS!!! 2」も収録される。
アルバムのリリースに先駆けて、ORANGE RANGEのHIROKI / NAOTOを迎えた「IKITAI DISCO feat. HIROKI & NAOTO from ORANGE RANGE」が、4月8日に先行配信されることも決定した。
なお、5月31日のZepp Shinjuku公演のイープラスのプレオーダーは、3月1日23時59分まで受付中だ。
◾️結成20周年コラボレーションアルバム『THIS IS A DISCO CALL!!!』
2026年4月22日（水）リリース
品番：UKDZ-0276
Label：DAIZAWA RECORDS / UK.PROJECT
▼収録曲
01.IKITAI DISCO feat. HIROKI & NAOTO from ORANGE RANGE
02.Jump Jump Jump!!! feat. しのだりょうすけ from トップシークレットマン
03.BIG BANG feat. 菅原卓郎 from 9mm Parabellum Bullet & ROY from THE BAWDIES
04.SAITAMA DANCE MIRROR BALLERS!!! 2
05.TOISU de DISCO feat. ハヤシヒロユキ from POLYSICS
06.My Robot feat. アユニ・D from PEDRO
◾️＜SUPER DISCO HITS!!! - 20周年ファイナルだよ、全員集合 -＞
2026年5月31日（日）
会場：東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)
Open 16:00 / Start 17:00
▼スペシャルゲスト
4s4ki
アユニ・D（PEDRO）
イチロック（SPARK!!SOUND!!SHOW!!）
さかしたひかる（ドミコ）
しのだりょうすけ（トップシークレットマン）
菅原卓郎（9mm Parabellum Bullet）
ハヤシヒロユキ（POLYSICS）
HIROKI / NAOTO（ORANGE RANGE）
ROY（THE BAWDIES）
and more…
▼チケット詳細
前売り \4,500（D代別）/ 当日 \5,000（D代別）
▼プレオーダー
受付期間：2月20日（金）18:00 〜3月01日（日）23:59
申し込みURL：http://eplus.jp/the-telephones/
