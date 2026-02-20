◇練習試合 日本ハム8−4中日（2026年2月19日 北谷）

チャンスはどこに転がっているか分からない。巡ってきた好機をものにしたのは日本ハム・吉田だった。「5番・一塁」で出場し、待望の今季1号。新庄監督の期待に“一発回答”で応えた。

「打った感触は凄く良かった。（体の）前の壁は崩さず、良いバットの走りだった」

4―1の6回2死一塁。左翼芝生席へ豪快な2ランを放った。カウント1―1から右腕・仲地の高めツーシームを完璧に捉えた当たりに「（球種を）絞っているとかはなく、反応で」と胸を張った。

一塁で先発予定だった清宮幸が試合前に負傷離脱。代わりに出場機会をつかんだのが吉田だった。8回からは本職の捕手でマスクをかぶり、2投手をリードする万能性もアピール。打撃を生かすため今キャンプからは二塁にも挑戦している“何でも屋”に、新庄監督は「あれだけのバッティングを見せられたらねぇ」とユーティリティー性にうれしい悲鳴を上げた。

昨季はプロ初本塁打を含む4発。「打ってポジションを与えてもらうタイプの選手だと思うので、とにかく打ってアピールしたい」。ソフトバンクから現役ドラフトで移籍して2年目。まずは開幕1軍をつかみ取る。（小渕 日向子）