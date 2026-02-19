犬が「ひとりぼっち」だと思っているときの行動5選

1.ずっと後をついてくる

家の中で移動するたびに、すぐ後ろをトコトコとついてくるのは、犬が強い不安を感じているサインのひとつです。

トイレやお風呂にまでついてこようとするのは、飼い主の姿が見えなくなることに恐怖を感じ、常に接触していたいという心理が働いています。

これは「分離不安」の初期症状である場合もあり、ひとりにされることへの警戒心から、一歩も離れたくないという健気な、しかし切実な意思表示なのです。

2.じっと見つめてくる

犬が遠くから、あるいは足元からじっと静かに見つめてくるのは、視線でコミュニケーションを取ろうとしている証拠です。言葉を使えない犬にとって、見つめることは「僕（私）を忘れていない？」「こっちを見て」というアピールになります。

もし目が合ったときに、しっぽを少しだけ振ったり、鼻を鳴らしたりするなら、それは寂しさが限界に近いサインかもしれません。飼い主の注目を浴びることで、自分がまだ群れの一員であると安心したいのです。

3.わざといたずらをする

普段はやらないような場所でトイレを失敗したり、ゴミ箱を荒らしたり、クッションをボロボロにしたりするのは、飼い主の気を引くための作戦です。犬にとって一番悲しいのは、怒られることではなく「無視されること」です。

たとえ叱られたとしても、飼い主が自分を見て、反応してくれたことに喜びを感じてしまうのです。この行動を単なる「悪い子」と決めつけず、その裏にある「寂しいから構って」という心理に寄り添う必要があります。

4.手足をしつこく舐める

自分の前足や後ろ足を、皮膚が赤くなるまでしつこく舐め続ける行動は、ストレスや強い孤独感を感じているときに見られます。

犬は体を舐めることで脳内にエンドルフィンという物質を出し、不安な気持ちを落ち着かせようとセルフケアをしているのです。

人間が不安なときに貧乏ゆすりをしたり爪を噛んだりするのに似ています。これは心のSOSであり、そのままにしておくと皮膚炎などの病気につながる恐れもあるため、注意が必要です。

5.大きな声で吠え続ける

飼い主が別室に行ったり、外出しようとしたりしたときに、いつまでも吠えたり遠吠えをしたりするのは、仲間を呼び戻そうとする本能的な行動です。「ここにいるよ！」「早く帰ってきて！」と叫んでいる状態で、自分の存在を必死に知らせようとしています。

特に遠吠えは、遠くにいる群れの仲間に位置を伝えるためのものなので、飼い主が自分の視界から消えてしまったことに対して、強い孤独とパニックを感じている可能性が高いでしょう。

犬はなぜ「ひとりぼっち」が苦手なの？

犬の祖先はオオカミであり、古くから群れを作って生活してきた動物です。そのため、一匹で過ごすこと自体が本能的に「危険」であり「不自然」なことだと感じてしまいます。

現代の家庭犬にとっても、飼い主とその家族は大切な「群れの仲間」です。その群れから切り離されることは、生存に関わる不安に直結します。

特に、ペットを初めて飼う場合、犬がこれほどまでに依存心の強い生き物だということに驚くかもしれません。犬にとって飼い主は、食事をくれる存在である以上に、精神的な支えとなる唯一無二のリーダーです。

家の中でひとりぼっちにされると、守ってくれる存在がいなくなったと感じ、強いストレスを受けてしまいます。こうした習性を正しく理解し、犬が「ひとりにされても安全だ」と確信できる環境を作ることが、良好な関係を築く第一歩となります。

寂しいと勘違いさせないための工夫

愛犬に寂しい思いをさせないためには、生活のルールを整えることが重要です。犬は予測できない出来事に不安を感じやすいため、日常の中に「安心できるルーティン」を作ってあげましょう。

短いお留守番で慣らす

お留守番への不安を解消するには、「飼い主は必ず帰ってくる」という成功体験を積み重ねることが一番の近道です。まずは数秒間だけ隣の部屋へ行き、すぐ戻ることから始めましょう。

吠えずに待てたら褒める、という練習を繰り返し、徐々に時間を5分、10分と延ばしていきます。

いきなり長時間の外出をすると犬はパニックになりますが、少しずつ段階を踏むことで、「待っていれば帰ってくる」という安心感を学習し、ひとりの時間を落ち着いて過ごせるようになります。

出かける時に騒がない

外出の際、申し訳なさそうに「行ってくるね」と何度も声をかけたり、抱きしめたりするのは逆効果です。飼い主の過剰な反応は、犬に「これから特別なことが起きる」という緊張感を与えてしまいます。

出かけるときは、まるでゴミ出しにでも行くかのように、静かに、さりげなく部屋を出るのがコツです。帰宅した際も同様で、愛犬が興奮して飛びついてきても、まずは無視をして、犬が落ち着いてから静かに挨拶するようにしましょう。

一緒にいる時間の質を高める

犬が満足感を得るために必要なのは、時間の長さだけではありません。たとえ短時間であっても、スマートフォンを置いて愛犬と全力で向き合う「濃い時間」を作ってください。

アイコンタクトを取りながら撫でる、真剣におもちゃで遊ぶ、名前を呼んで話しかけるといった深いコミュニケーションがあれば、犬の心は満たされるでしょう。

心が満足していれば、飼い主が作業をしていてかまえない時間や、お留守番の時間も、落ち着いて耐えられるようになります。

ひとりで遊べるおもちゃを置く

飼い主がかまえない時間、犬が退屈しないような工夫も大切です。中におやつを隠せる知育玩具や、噛み応えのある丈夫なおもちゃを用意してあげましょう。

「飼い主がいない＝寂しい時間」ではなく、「お留守番＝大好きなおもちゃで遊べる特別な時間」と印象を変えるのがポイントです。

頭を使う遊びは犬を適度に疲れさせ、自然な眠りにも誘います。おもちゃを出しっぱなしにせず、特定の時間にだけ出すようにすると、より新鮮な喜びを与えられます。

まとめ

犬が見せる「寂しい」サインは、飼い主への深い愛情の裏返しでもあります。大切なのは、そのサインを無視せず、日頃の接し方を少し工夫して安心感を与えてあげることです。

時間の長さより密度の高いコミュニケーションを心がけ、愛犬がひとりの時間も心穏やかに過ごせるような信頼関係を築いていきましょう。