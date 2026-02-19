この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」が、「【工場転職】デンソーなのに辞める人の特徴｜向いてない人が多すぎる」と題した動画を公開。ホワイト企業として安定したイメージのあるデンソーだが、なぜ辞めてしまう人がいるのか。工場転職のプロであるケンシロウ氏が、その意外な理由と向いていない人の特徴について解説した。



ケンシロウ氏はまず、「デンソーはかなりホワイト」であると前置きした上で、長く勤めるほど給与が上がっていく仕組みのため、短期で辞めるのはもったいないと説明する。しかし、そんな優良な環境でも「辞める人は一定数いる」という。その理由は、多くの人が見落としがちな「ネックの部分、デメリットの部分」にあると指摘した。



氏が辞める人の特徴として最初に挙げたのは、「単純作業の繰り返しに耐えられない人」である。デンソーが主に扱うのは細かい電子部品であり、手袋をしながらの精密な作業が求められる。非常に細かい作業を何百回、何千回と繰り返すため、単調な仕事が苦手な人には厳しい環境だという。



次に、「残業が多い働き方に耐えられない人」も辞める傾向にあると語る。デンソーは通常、残業が非常に多いことで知られている。ただし、現在は減産の工場もあり、逆に「定時割れ」や「金曜日非稼働」で収入が安定しないケースもあるという。そのため、多すぎる残業と、逆に残業がなくて稼げないという両極端の状況に耐えられない人がいると解説した。



さらに、「人間関係で割り切れない人」や「相部屋が無理な人」も特徴として挙げられた。特に寮生活において、デンソーの期間工の寮は「相部屋」であることが多いという。ケンシロウ氏は「家（寮）は唯一気が休まる場所」であるべきなのに、プライベートな空間で他人に気を使う生活は大きなストレスになり得ると警鐘を鳴らした。



デンソーは高待遇で知られる一方、仕事の単調さや寮生活など、入社前に考慮すべき点も存在する。動画は、転職を考える上で、企業のイメージだけでなく、具体的な働き方や生活環境を深く理解することの重要性を示唆する内容となっている。