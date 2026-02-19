ベルメゾンに『ムーミン』の人気キャラクター「リトルミイ」をあしらった、春の新生活にぴったりのグッズが続々登場。

新作バッグとインテリアグッズが発売されているほか、パジャマやキーケースなどの関連グッズも充実しています☆

また、新作グッズの発売にあわせて、オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンも開催中です！

ベルメゾン『ムーミン』シリーズ「リトルミイ」フェア

販売開始：2026年2月18日（水）

販売店舗：ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」

通販事業ベルメゾンから『ムーミン』に登場する人気キャラクター「リトルミイ」の名前にちなんだ、3（ミ）月1（イ）日を記念した新作グッズが登場。

「刺繍デザインバルーントートバッグ」と「プリント4連のれん」が販売されています☆

また、同日より「オリジナルガーゼハンカチ」が抽選で当たる、プレゼントキャンペーンを実施中。

この他にも春からの新生活にぴったりな「リトルミイ」のグッズが、ベルメゾンネットに揃っています！

※新商品2点は、2026年2月15日（日）からNEWoMan新宿 2F エキナカで開催中のポップアップショップにて先行販売中

刺繍デザインバルーントートバッグ「ムーミン」

価格：5,990円（税込）

コロンとしたバルーン型のシルエットがかわいらしい「リトルミイ」の刺繍があしらわれたトートバッグ。

持ち手には合皮を使用し、シックな印象に仕上げられています。

キャンバス地に刺繍を施すことで、「リトルミイ」の豊かな表情が贅沢に表現されています！

春のお出かけが楽しくなりそうな新作バッグです☆

プリント4連のれん「ムーミン」

価格：3,990〜4,490円（税込）

サイズ：2サイズ展開（約85×150cm、約85×180cm）

それぞれ色と柄が異なる、4種類の布が連結したのれん。

掛けるだけで、お部屋全体の印象を明るく演出できます。

モチーフを大きく印刷した布と細かなモチーフの布を交互に配置するなど、こだわりの詰まったデザイン。

4連に分かれているため通り抜けやすく、間仕切りや目隠しとしても使うことができます！

「リトルミイ」関連グッズ

ベルメゾンではインテリアからキッチン、小物、アパレルなど多彩な「リトルミイ」グッズを展開。

新作グッズのほかにも、新生活の準備にぴったりなグッズがラインナップされています。

やわらか接結天竺のチュニックパジャマ 「ムーミン」

価格：5,490円（税込）

カラー：2色（ムーミン、リトルミイ）

サイズ：5サイズ展開（S、M、L、LL、3L）

お尻まで隠れる長め丈のチュニックパジャマ。

リラックスタイムを快適に過ごせるウェアにも「リトルミイ」のデザインがそろっています！

栃木レザー製本革スマートキーケース「ムーミン」

価格：5,490円（税込）

カラー：4色(ムーミン、リトルミイ、スナフキン、ムーミンパパ)

時間の経過とともに、革の経年変化を楽しめる本格仕様のキーケース。

「リトルミイ」デザインは、赤いカラーがポイントです☆

シルエット切り抜きティッシュケース「ムーミン」

価格：3,990円（税込）

カラー：2色(ムーミン谷、リトルミイ)

部屋に置くだけでアクセントになる、キャラクターのシルエットデザインを使ったティッシュケース。

「リトルミイ」のシルエットが切り抜かれた取り出し口に注目です！

クッションカバー・座布団カバー「ムーミン」

価格：2,190円〜2,490円（税込）

カラー：3色（ムーミン＆スノークのおじょうさん、ムーミン谷、リトルミイ）

サイズ：2サイズ展開（クッションカバー、座布団カバー）

ナチュラルな風合いで、気分に合わせて楽しめるリバーシブル仕様のクッションカバーと座布団カバー。

のれんやティッシュケースなどのインテリアグッズと合せれば、お部屋の雰囲気を統一できます☆

ベルメゾンネット「リトルミイ フェア」プレゼントキャンペーン

応募期間： 2026年2月18日（水）〜3月5日（木）23:59

期間中、ベルメゾンネットで対象商品を5,900円（税込）以上購入すると応募できる「リトルミイ フェア」プレゼントキャンペーンを開催。

応募した人の中から抽選で450名に非売品の「オリジナルガーゼハンカチ」が当たります！

ポップアップショップ「chara style by Belle Maison」

開催期間：2026年2月15日（日）〜3月5日（木）

場所：JR新宿駅 新南改札内「NEWoMan新宿」2F エキナカ イベントスペース

営業時間：平日・土曜 8:00〜20:30、日曜・祝日 8:00〜20:00

※初日は11時開店、営業時間は変更になる可能性があります

JR新宿駅 新南改札内にて開催中のポップアップショップでは、オリジナルノベルティをプレゼント。

対象商品を4,000円（税込）以上購入すると、先着でプレゼントされます☆

※なくなり次第終了

春の新生活にもぴったりな「リトルミイ」の新作グッズとピックアップグッズ。

『ムーミン』バッグ＆インテリア「リトルミイ」は、ベルメゾン公式通販「ベルメゾンネット」で販売中です。

