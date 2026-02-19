·ëº§Áê¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¡Ö¶ì¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÃæÇ¯ÃËÀ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡È»Ä¹ó¤Ê¿¿¼Â¡É
¡½¡Î·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¡Ï¡½
¡¡³§¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢»³ËÜÁá¿¥¤Ç¤¹¡£
¢¡º§³è¤¬¡Ö¶ì¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡Ä
¡¡Æü¡¹¡¢¸½¾ì¤ÇÃËÀ¤¿¤Á¤ÎËÜ²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤ë¶¦ÄÌ¤Î¡ÖÈáÌÄ¡×¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¿Í¤«¤é¤ÏÁª¤Ð¤ì¤º¡¢¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¿Í¤«¤é¤Ï¹¥¤«¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢º§³è¤¬¡Ö¶ì¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë30¡Á40Âå¤ÎÃËÀ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢»Ä¹ó¤Ê¿¿¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡º§³è¤¬¶ì¤·¤¤¸¶°ø¤Ï¡©
¡¡Í§¿Í¤«¤é¡Ö¹âË¾¤ß¤·¤¹¤®¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¥«¥Á¥ó¤È¤¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÏÉáÄÌ¤Î¿Í¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡×¡ÖºÇÄã¸Â¤Î¾ò·ï¤·¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢º§³è»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡Ö»Ô¾ì²ÁÃÍ¡×¤È¤¤¤¦¥·¥Ó¥¢¤ÊË¡Â§¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¡¢Ç¯¼ý¡¢³ØÎò¡¢³°¸«¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¡£¤³¤ì¤é¤òÁí¹ç¤·¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬Áª¤Ù¤ëÁê¼ê¤Î¡ÖÉý¡×¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿´Íý³Ø¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°²¾Àâ¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¤ÏÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¼«Ê¬¤È¿ÈÂÎÅªÌ¥ÎÏ¤ä¼Ò²ñÅªÂ°À¤¬Æ±ÄøÅÙ¤ÎÁê¼ê¤òÁª¤Ö·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º§³è¤¬¶ì¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬µá¤á¤ë¡ÖÁªÂò»è¡×¤ÎÃæ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ëÁê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤Á»¥¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¡¢ºÂ¤ê¤¿¤¤°ÛÀ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¾õÂÖ¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢¡¡ÖÉáÄÌ¤Î½÷À¡×¤òµá¤á¤¿·ë²Ì¡Ä
¡¡¡ÖÉáÄÌ¤Î½÷À¡×¤òµá¤á¤ë¥ß¥Ä¥ë¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦42ºÐ¡Ë¤ÏÇ¯¼ý600Ëü±ß¤ÇÀ¶·é´¶¤â¤¢¤ê¡¢À³Ê¤â²º¤ä¤«¡£Èà¤¬´õË¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö32ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¡¢¶¦Æ¯¤¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤ÇÏÃ¤Î¹ç¤¦½÷À¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Èà¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¹âÇ¯¼ý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ê¿¶Ñ¤è¤ê¤Ï¾å¡£¹âË¾¤ß¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¼Â¤Ï»Ä¹ó¤Ç¤¹¡£32ºÐ¤Þ¤Ç¤Î¿Íµ¤½÷À¤Ë¤Ï¡¢Æ±Ç¯Âå¤Î30Âå¤Ç¡¢¤«¤ÄÇ¯¼ý800Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÃËÀ¤¬·²¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ä¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¡ÖÉáÄÌ¡×¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¡¢»Ô¾ì¤Ç¸«¤ì¤Ð¡Ö¾¡¤ÁÌÜ¤ÎÇö¤¤¾¡Éé¡×¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¤ª¸«¹ç¤¤¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¥ß¥Ä¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡Âè¤ËÀº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÃ²¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¤Ê¤¼¡ÖÂÅ¶¨¡×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡¡¤Ê¤¼¡ÖÂÅ¶¨¡×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©
¡¡¼þ¤ê¤«¤é¡Ö¾ò·ï¤ò²¼¤²¤Ê¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÇ¾¤¬²áµî¤Î¼«Ê¬¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡30Âå¡¦40Âå¤ÎÊý¤Ï¡¢20Âå¤Îº¢¤Î¡Ö¥â¥Æ¤¿µ²±¡×¤ä¡ÖÅö»þ¤Î¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤¿¿Í¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ò´ð½à¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢º§³è»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¿È¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¾ÍèÀ¡×¤«¤é¡Ö¸½ºß¤Î¼ÂÀÓ¡ÊÇ¯¼ý¤ä°ÂÄêÀ¡Ë¡×¤Ø¤È¸·¤·¤¯¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡º§³èÃæ¤Î½÷À¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡©
¡¡¤¢¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º§³èÃæ¤Î½÷À¤¬ºÇ¤â½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇ¯Îðº¹¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡5ºÐ°Ê¾å¤Îº¹¤òµöÍÆ¤¹¤ë½÷À¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î¤ï¤º¤«2³ä°Ê²¼¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö2³ä¡×¤È¤¤¤¦¶¹¤¤ÁªÂò»è¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹âÇ¯¼ý¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÈÀï¤¦¤Î¤Ï¡¢º½Çù¤Ç¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤òÃµ¤¹¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£
¢¡ÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¡¤â¤·¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¡¢¡Öº§³è¤¬¶ì¤·¤¯¤Æ»à¤Ë¤½¤¦¡×¤Ê¤é¡¢ÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¼¡¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁª¤Ö¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ö¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡×¤Î³°¤Ë¤¢¤ëÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òËá¤¯
Ç¯¼ý¤äÇ¯Îð¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤é¤Ð¡¢°µÅÝÅª¤Ê¡Ö¶¦´¶ÎÏ¡×¤ä¡Ö²È»öÇ½ÎÏ¡×¡¢¡Ö½÷À¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤¹¤ëÍ¾Íµ¡×¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬Æ±Åù¤Ê¤é¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æµï¿´ÃÏ¤¬¤¤¤¤¤«¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÖÍýÁÛ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÌÜÅª¡×¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë
¤¢¤Ê¤¿¤¬º§³è¤ò¤¹¤ëÌÜÅª¤Ï¡¢¡ÖåºÎï¤Ê½÷À¤òÏ¢¤ìÊâ¤¯¤³¤È¡×¤Ç¤¹¤«¡© ¤½¤ì¤È¤â¡Ö²º¤ä¤«¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¯¤³¤È¡×¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¸å¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ç¯Îð¤ä¸«¤¿ÌÜ¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤ò1¤Ä²¼¤²¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÁªÂò»è¤Ï°ìµ¤¤Ë5ÇÜ¡¢10ÇÜ¤Ø¤È¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤Î¤Ï¡ÖÂÅ¶¨¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¡º§³è¤¬¶ì¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬¡Ö¼«Ê¬¤òµÒ´Ñ»ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¹¬¤»¤Î·Á¡×¤È¡Ö»Ô¾ì¤Î¸½¼Â¡×¤¬¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£
¡¡¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤Î¤Ï¡ÖÂÅ¶¨¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤òµß¤¦¤¿¤á¤Î¡ÖÀïÎ¬ÅªÁªÂò¡×¤Ç¤¹¡£¶À¤ò¸«¤Æ¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬°ìÈÖµ±¤±¤ëÅÚÉ¶¤Ï¤É¤³¤«¡¢¤â¤¦°ìÅÙÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤Ë¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡Î·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¤Ï¤¸¤áÊý¡Ï¡½
¡Ú»³ËÜÁá¿¥¡Û
1985Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¶äºÂ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÎø°¦¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ëº§¤·¤¿¤¤ÃË½÷¤Ë¸þ¤±¤Æ¾ðÊó¤ä½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¡ÖºÇÃ»À®º§À®¸ù¤ÎÈë·í¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤òLINE¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ö·ëº§¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÎø¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È »³ËÜÁá¿¥¡×¡ÊX¥¢¥«¥¦¥ó¥È:@yamamotosaori_¡Ë
