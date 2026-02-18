さらば森田、Xで芸能人へ“異例の募集”が話題「本当に来たら神回確定」「ぶっ飛びすぎ（笑）」
お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢が18日、自身の公式Xを更新。芸能関係者に対して、異例の呼びかけをして話題となっている。
さらば森田が投稿した“異例の募集”
森田は「【拡散希望】芸能の仕事をしてる方で結婚や離婚、交際などをまだ世間に公表されてない方、さらば青春の光のYouTubeで公表してみませんか？公表しても良いという方は今から森東の事務所に来てください」と募集。
続けて「祝儀、見舞金はさらば青春の光がお支払いします」とし、「ちなみに発表は今週の土曜日の19時になります」とつづった。
このポストには、投稿から約1時間（午後4時すぎ）で1万以上のいいねが寄せられ、「誰か本当に来たら神回確定」「久々のやつキター！！と思ったら特殊すぎた！笑」「まーたなんか始まったwww」「ぶっ飛びすぎ（笑）」「こんなポスト初めて見たww」などの声が寄せられている。
