お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が28日深夜放送のMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。先輩「かまいたち」についてつかんでいる情報を本人にぶつけた。MC・かまいたち、同期の「見取り図」とロケバス内でトーク。お金の話になり、濱家隆一に「収入はYouTubeが一番多い？」と問われ、「まあそうですね。YouTubeかグッズかですね」と返した。個人事務所のため収入は東ブクロ、マネジ