プロインタビュアーでライターの吉田豪氏が13日、ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜午前11時30分）にゲスト生出演。ビートたけし（79）から勘違いで脅されていたことを明かした。吉田氏は過去に「ビートたけしのTVタックル」に出演した際に“脅された”ことを明かした。「多分、（自分に）似たような名前の人が週刊誌で（たけしのことを）悪く書いて」と状況を説明。「それで『TVタックル』に出た時に、阿川