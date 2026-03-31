あのちゃん」こと歌手でタレントのあのが、30日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜深夜0時15分）に出演。洗濯事情を明かした。芸能人のキッチンをのぞき見するロケ企画で、さらば青春の光森田哲矢とともに納言薄幸の自宅を訪れた。寝室に干された洗濯物を見た森田が、同じバスタオルをどれくらい繰り返し使うか尋ねると、薄は「洗濯するまでなので、1週間使う時もあります」と告白。あのも自身の洗濯事情について「僕は