5月22日に日米同時公開される『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の新予告と新ポスターが公開された。

参考：『スター・ウォーズ』過去作との繋がりも 『マンダロリアン・アンド・グローグー』特報解説

本作は、“孤高の賞金稼ぎ”マンダロリアンと、強力なフォースを秘めた幼い孤児グローグーの物語。2019年の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりに『スター・ウォーズ』が映画館に帰ってくる。

キャスリーン・ケネディに代わり、ルーカスフィルムの社長に就任したデイヴ・フィローニが製作総指揮を務め、『アイアンマン』のジョン・ファヴローが監督を務める。ドラマシリーズ『マンダロリアン』に続き、ペドロ・マスカルが主人公のマンダロリアンを演じる。

舞台は『スター・ウォーズ エピソード6／ジェダイの帰還』の後。帝国崩壊後、銀河に平和は訪れるはずだったのだが、新共和国の統治は銀河の隅々まで手が届かず、分散した帝国軍の残党や無法者がのさばり混沌としていた。その秘めた力を悪用するため、帝国軍の残党たちに次々と狙われるまだ言葉も話せないひとりぼっちの幼い孤児だったグローグー。そんな幼い孤児グローグーに不思議な縁を感じ、彼を守り、共に旅をすることを決断したのが、かつてクローン大戦で両親を失った“孤高の賞金稼ぎ”マンダロリアン／ディン・ジャリンだった。危険な敵との戦いと次々と襲いかかる苦難。新共和国も、崩壊した帝国も機能していない危険で混沌とした時代の中で、2人は親子のような絆を育んでいく。

公開された新予告では、「スター・ウォーズのテーマ」とともに、戦闘機Xウイングが大空を隊列飛行する壮観なカットと、R2-D2と同じR2ユニットと思われるドロイドがお馴染みのビープ音を響かせる姿を映し出される。さらに、宇宙船がハイパードライブ（SWでの宇宙高速ワープ）へと突入するおなじみの瞬間や、ジャバ・ザ・ハットと同じ種族のキャラクター、帝国軍のエリート兵士スノートルーパーを相手に繰り広げられるスピーディーな戦闘シーンも。

また、グローグーが宇宙船でいたずらをして注意されたり、夕飯前にお菓子を食べて怒られてしまうなど、マンダロリアンとの親子のような微笑ましいやり取りが映し出される一方で、ルーク・スカイウォーカーの下でも特訓を積んだフォースの力で、マウス・ドロイドを粉々にする場面も。グローグーは防具を身に着けた凛々しい姿も披露しており、もはや守られるだけの存在ではなく、マンダロリアンと肩を並べて戦う“頼れる相棒”へと成長していることがうかがえる。

さらに映像には、シガニー・ウィーバー演じるウォード大佐も登場。マンダロリアンとグローグーに対して「これは復讐ではない。新たな戦争を防ぐ戦い」と意味深に語りかける彼女は一体何者なのか。物語の全貌は依然として謎に包まれたままだが、崩壊したはずの帝国軍の残党の存在をほのめかすセリフも飛び交い、マンダロリアンとグローグーの冒険と、銀河の未来が大きく動き出しそうだ。

あわせて公開されたポスターでは、マンダロリアンの肩にグローグーが乗る姿が描かれている。

