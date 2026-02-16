圧倒的な存在感でファンを魅了するDIR EN GREYのベーシスト、Toshiyaが自身のInstagramを更新。L’Arc～en～Cielのリーダーであり、稀代のメロディメーカーとしても知られるベーシスト、TETSUYAとの2ショットを披露した。

■Toshiya「色々なお話ができて、ためになる楽しい時間でした」

Toshiyaは「L’Arc～en～Ciel のTETSUYAさんと食事会」と綴り、TETSUYAとのショットを公開。写真には、ステージ上の緊張感とは対照的にリラックスした表情のふたりが映し出されている。

パーカーを纏い、薄いカラーレンズのサングラス越しに柔らかな笑顔を見せるTETSUYAは、軽やかにピースサインを掲げている。その隣では、シンプルなVネックを着こなし、メガネをかけたToshiyaが穏やかな表情でTETSUYAに寄り添っている。続けて「色々なお話ができて、ためになる楽しい時間でした。また、近々よろしくお願いします」とコメント。同じベーシストとして第一線を走り続けているふたりが熱く語りあったことが伺い知ることができる。

SNSには「すごいふたり！」「熱すぎる」「神と神！」「穏やかな表情に癒されました」「大好きなふたりが並んでる」「まさかの貴重な2ショット」と驚きと歓喜に満ちたファンの声が続々と集まっている。

