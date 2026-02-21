¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤À¯ºöÂç¾æÉ×¡©ºÆ¥¨¥Í¡¦¸¶È¯100¡óÍøÍÑ¤òÍ¥¶ø¡ª¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦¸¶È¯100%ÍøÍÑ¹©¾ì¤Ø¤ÎÍ¥¶øºö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Î¶òºö¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¡¢¤½¤Î¼Â¸úÀ­¤ÈÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃ¦ÃºÁÇÍø¸¢¡×¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£

Æ°²èËÁÆ¬¡¢ÃÝÅÄ»á¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤Î»æÌÌ¤òÄó¼¨¤·¡¢·Ð»º¾Ê¤¬¡ÖÃ¦ÃºÁÇÅÅÎÏ¡ÊºÆ¥¨¥Í¡¦¸¶È¯¡Ë¤ò100%»ÈÍÑ¤¹¤ë¹©¾ì¤ä¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇÂç¤ÇÈ¾³Û¤òÊä½õ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÃÝÅÄ»á¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖºÆ¥¨¥Í¤ÏÅ·¸õ¼¡Âè¤ÇÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶È¯¤âºÒ³²»þ¤Ë¤Ï°ìÀÆÄä»ß¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÁ´¸¶È¯¤¬Ää»ß¤·¤¿»ö¼Â¤ä¡¢ºÆ¥¨¥ÍÊÐ½ÅÀ¯ºö¤ò¤È¤Ã¤¿²¤½£¤ÇÅÅÎÏ´íµ¡¤äÄäÅÅ¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò°ú¤­¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡ÖÉÔ°ÂÄê¤«¤Ä¹â¥³¥¹¥È¤ÊÅÅ¸»¤ËÇû¤é¤ì¤ë¹©¾ì¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·Ð±Ä¾å¤ÎÂç¤­¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£

ÈãÈ½¤ÎÌ·Àè¤Ï¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ·½â¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£ÃÝÅÄ»á¤Ï¡Ö¸¶È¯¤Ï´Ä¶­¤ËÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢·úÀß¤ä³ËÇ³ÎÁ¤ÎÇ»½Ì¡¢¤µ¤é¤Ë100ËüÇ¯¤ËµÚ¤Ö³ËÇÑ´þÊª¤Î´ÉÍý¤Ë¤ÏËÄÂç¤ÊÀÐÌý¤äÅÅÎÏ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¾å¤Ï¸¶È¯¤«¤é¤ÎCO2ÇÓ½Ð¤¬¥¼¥í¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤½¤ó¤Ê¥Ð¥«¤ÊÏÃ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¡¢¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÊ°¤ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö100ËüÇ¯¤ÎÇÑ´þÊª´ÉÍý¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÀÐÌý¤ò»È¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢À¯ºö¤Îº¬ËÜÅª¤ÊÌ·½âÅÀ¤òÆÍ¤­¤Ä¤±¤¿¡£

Æ°²è¤Î½ªÈ×¤ÇÃÝÅÄ»á¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î¥·¥§¥¢¤¬3%°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¹ñ¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤âÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»º¶È³¦¤Ë²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ÎÍø¸¢¤Î²ô¡¢¡Øµ¤¸õ¥«¥ë¥Æ¥ë¡Ù¤À¡×¤È³åÇË¤·¤¿¡£¼çÍ×¹ñ¤¬ÇÓ½Ð¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤ÇÆüËÜ¤À¤±¤¬Â­¤«¤»¤ò¤Ï¤á¤ëÀ¯ºö¤Ï¡ÖÉ´³²¤¢¤Ã¤Æ°ìÍø¤Ê¤·¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¼å¤á¤ëÀ¯ºö¤ÏÄ¾¤Á¤Ë¤ä¤á¤ë¤Ù¤­¤À¡×¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¡£

00:35

·Ð»º¾Ê¤Î¿·¤¿¤Ê»Ù±çºö¡ÖºÆ¥¨¥Í¡¦¸¶È¯100%ÍøÍÑ¹©¾ì¤ØºÇÂç5³äÊä½õ¡×
01:02

ºÆ¥¨¥Í¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤È¿ÌºÒ»þ¤Î¸¶È¯Ää»ß¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î·üÇ°
02:26

¡Ö¸¶È¯¤ÏCO2¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë¤Ø¤ÎÄËÎõ¤ÊÈãÈ½
04:36

ÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¡ÖÃ¦ÃºÁÇÀ¯ºö¡×¤ÎÊÀ³²
05:15

ÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤Î·ëÏÀ¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¤ÏÉ´³²¤¢¤Ã¤Æ°ìÍø¤Ê¤·¡×

