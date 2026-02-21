ÃÝÅÄ¹±ÂÙ¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¤ÏÉ´³²¤¢¤Ã¤Æ°ìÍø¤Ê¤·¡×ÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏÄã²¼¤Ë·Ù¾â
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¯¼£É¾ÏÀ²È¤ÎÃÝÅÄ¹±ÂÙ»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÅµ¤À¯ºöÂç¾æÉ×¡©ºÆ¥¨¥Í¡¦¸¶È¯100¡óÍøÍÑ¤òÍ¥¶ø¡ª¡×¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£À¯ÉÜ¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡ÖºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦¸¶È¯100%ÍøÍÑ¹©¾ì¤Ø¤ÎÍ¥¶øºö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Î¶òºö¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¡¢¤½¤Î¼Â¸úÀ¤ÈÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡ÖÃ¦ÃºÁÇÍø¸¢¡×¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢ÃÝÅÄ»á¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤Î»æÌÌ¤òÄó¼¨¤·¡¢·Ð»º¾Ê¤¬¡ÖÃ¦ÃºÁÇÅÅÎÏ¡ÊºÆ¥¨¥Í¡¦¸¶È¯¡Ë¤ò100%»ÈÍÑ¤¹¤ë¹©¾ì¤ä¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇÂç¤ÇÈ¾³Û¤òÊä½õ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÃÝÅÄ»á¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖºÆ¥¨¥Í¤ÏÅ·¸õ¼¡Âè¤ÇÉÔ°ÂÄê¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶È¯¤âºÒ³²»þ¤Ë¤Ï°ìÀÆÄä»ß¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÁ´¸¶È¯¤¬Ää»ß¤·¤¿»ö¼Â¤ä¡¢ºÆ¥¨¥ÍÊÐ½ÅÀ¯ºö¤ò¤È¤Ã¤¿²¤½£¤ÇÅÅÎÏ´íµ¡¤äÄäÅÅ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¡ÖÉÔ°ÂÄê¤«¤Ä¹â¥³¥¹¥È¤ÊÅÅ¸»¤ËÇû¤é¤ì¤ë¹©¾ì¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·Ð±Ä¾å¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
ÈãÈ½¤ÎÌ·Àè¤Ï¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÌ·½â¤Ë¤â¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£ÃÝÅÄ»á¤Ï¡Ö¸¶È¯¤Ï´Ä¶¤ËÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢·úÀß¤ä³ËÇ³ÎÁ¤ÎÇ»½Ì¡¢¤µ¤é¤Ë100ËüÇ¯¤ËµÚ¤Ö³ËÇÑ´þÊª¤Î´ÉÍý¤Ë¤ÏËÄÂç¤ÊÀÐÌý¤äÅÅÎÏ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¾å¤Ï¸¶È¯¤«¤é¤ÎCO2ÇÓ½Ð¤¬¥¼¥í¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤½¤ó¤Ê¥Ð¥«¤ÊÏÃ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©¡×¤È¡¢¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÊ°¤ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö100ËüÇ¯¤ÎÇÑ´þÊª´ÉÍý¤Ç¤É¤ì¤À¤±ÀÐÌý¤ò»È¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¡¢À¯ºö¤Îº¬ËÜÅª¤ÊÌ·½âÅÀ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡£
Æ°²è¤Î½ªÈ×¤ÇÃÝÅÄ»á¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î¥·¥§¥¢¤¬3%°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¹ñ¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤âÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»º¶È³¦¤Ë²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ÎÍø¸¢¤Î²ô¡¢¡Øµ¤¸õ¥«¥ë¥Æ¥ë¡Ù¤À¡×¤È³åÇË¤·¤¿¡£¼çÍ×¹ñ¤¬ÇÓ½Ð¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤ÇÆüËÜ¤À¤±¤¬Â¤«¤»¤ò¤Ï¤á¤ëÀ¯ºö¤Ï¡ÖÉ´³²¤¢¤Ã¤Æ°ìÍø¤Ê¤·¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¼å¤á¤ëÀ¯ºö¤ÏÄ¾¤Á¤Ë¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¡£
Æ°²è¤Î½ªÈ×¤ÇÃÝÅÄ»á¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¤Î¥·¥§¥¢¤¬3%°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµó¤²¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¹ñ¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤âÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º»º¶È³¦¤Ë²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤ë¸½¾õ¤ò¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤ÎÍø¸¢¤Î²ô¡¢¡Øµ¤¸õ¥«¥ë¥Æ¥ë¡Ù¤À¡×¤È³åÇË¤·¤¿¡£¼çÍ×¹ñ¤¬ÇÓ½Ð¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤ÇÆüËÜ¤À¤±¤¬Â¤«¤»¤ò¤Ï¤á¤ëÀ¯ºö¤Ï¡ÖÉ´³²¤¢¤Ã¤Æ°ìÍø¤Ê¤·¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¼å¤á¤ëÀ¯ºö¤ÏÄ¾¤Á¤Ë¤ä¤á¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤«¤±¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
