Áê¾ìÅ¸Ë¾2·î16Æü¹æ¡¡ÊÆ¹ñ³ô: FRBÍø²¼¤²´ÑÂ¬¸åÂà¤È¡¢AI·üÇ°¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Çä¤é¤ìµÞÍî¡¡ÆüËÜ³ô: ¼«Ì±ÅÞ°µ¾¡¤Î¤´½Ëµ·Áê¾ì¢ÍÎäÀÅ¤µ¼è¤êÌá¤·»Ï¤á¤ë

¢£I¡¥ÊÆ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì
¡ü1¡¥NY¥À¥¦¤Î¿ä°Ü¡¡1¡Ë2/12¡¢NY¥À¥¦¢¥669¥É¥ë°Â¡¢49,451¥É¥ë¡¡2¡Ë2/13¡¢NY¥À¥¦+48¥É¥ë¹â¡¢49,500¥É¥ë
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛÁê¾ìÅ¸Ë¾2·î12Æü¹æ¡¡ÊÆ¹ñ³ô: ¥É¥ë°Â¤¬µÞ¿ÊÅ¸->¡Ö´ð¼´ÄÌ²ß¥É¥ë¡×¿®Ç§¤ËÈô¤Ó²Ð¤¹¤ë¤ÈÂçÇÈÍð¡¡ÆüËÜ³ô: ¡Ö¹â»Ô¥é¥ê¡¼¡×¤Ë¤è¤ëÂçÉý¹â¤È¡¢¹âÃÍ·Ù²ü´¶¤ò°Õ¼±
¡ü2¡¥ÊÆ¹ñ³ô¡§FRBÍø²¼¤²´ÑÂ¬¸åÂà¤È¡¢AI·üÇ°¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Çä¤é¤ìµÞÍî¡¡1¡ËFRBÍø²¼¤²´ÑÂ¬¸åÂà¤È¡¢AI·üÇ°¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Çä¤é¤ìµÞÍî¡¡¡¡¡¦¸ÛÍÑÅý·×¤¬Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¢ÍFRB¤ÎÍø²¼¤²´ÑÂ¬¸åÂà¢Í³ôÇä¤ê¤òÍ¶¤¦´ðÈ×¤Ø¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦FRBµÄÄ¹¸òÂå¤Î5·î¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¶âÍø°ú²¼¤²¤ÏÌµ¤¤²ÄÇ½À¹â¤Þ¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¶âÍø°ú²¼¤²¤Ï¡¢7·î°Ê¹ß¤È¤Î¸«Êý¶¯¤Þ¤ë¡£
¡¡¡¡¡¦¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¤¬¢¥12.3¡óµÞÍî¤·¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥³¥à¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Ê¤ÉÂç·¿³ô¤ËÇä¤ê¤¬ÇÈµÚ¤·¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥·¥¹¥³¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡¢2¡Á4·î´üÁÆÍøÎ¨¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥°¡¼¥°¥ë¤¬ÀÇ½¸þ¾å¤·¤¿À¸À®AI¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢AI¤¬´ûÂ¸´ë¶È¤Î¶ÈÌ³¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬ºÆÇ³¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¦ÊÆ¹ñ³ô¤Î¾å¾º¤ò¸£°ú¤¹¤ë¿·¼çÌò¤ÎÅÐ¾ì¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ò¶¼¤«¤¹¿·¶½AI´ë¶È¤Ë»ëÅÀ¤¬°Ü¤ë²ÄÇ½À¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡ü3¡¥ÊÆ¹ñ1·î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤ÏÁ°Ç¯Èæ¡Ü2.4¡ó¤È¡¢Í½ÁÛ¡Ü2.5¡ó¤ò²¼²ó¤ë¡Ê¥Õ¥£¥¹¥³¡Ë¡¡1¡ËÁ°·î12·î¤Ï¡Ü2.7¡ó¤ò¤â²¼²ó¤Ã¤¿¡£¡¡2¡Ë1·î¥³¥¢¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ¡Ü2.5¡ó¤È¡¢Í½ÁÛ¡Ü2.5¡ó¤È°ìÃ×¤·¤¿¡£Á°·î12·î¤Î¡Ü2.6¡ó¤«¤é²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¢£II¡¥Ãæ¹ñ³ô¼°»Ô¾ì
¡ü1¡¥¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Î¿ä°Ü¡¡1¡Ë2/12¡¢¾å³¤Áí¹ç¡Ü2¹â¡¢4,134¡¡2¡Ë2/13¡¢¾å³¤Áí¹ç¢¥51°Â¡¢4,082
¢£III¡¥ÆüËÜ³ô¼°»Ô¾ì
¡ü1¡¥Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¿ä°Ü¡¡1¡Ë2/12¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¢¥10±ß°Â¡¢57,639±ß¡¡2¡Ë2/13¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¢¥697±ß°Â¡¢56,941±ß
¡ü2¡¥ÆüËÜ³ô¡§¼«Ì±ÅÞ°µ¾¡¤Î¤´½Ëµ·Áê¾ì¢ÍÎäÀÅ¤µ¼è¤êÌá¤·»Ï¤á¤ë¡¡1¡ËNY¥À¥¦¤ÈÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î2/2¢Í2/13¤Î¿ä°Ü¤Ï¡¢ÁÐÊý¤È¤â¾å¾º¤âÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬¾¡¤ë¡¡¡¡¡¦NY¥À¥¦¤ÈÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¿ä°Ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NY¥À¥¦¡¡¡¡¡¡¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡¡¡2/02¡¡¡¡¡¡¡¡49,407¥É¥ë¡¡¡¡52,655±ß¡¡¡¡¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡¡¡49,500¡¡¡¡¡¡¡¡56,491¡¡¡¡¡¡¡¡¾å¤²Éý¡¡¡¡¡¡¡Ü93¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ü4,286¡¡¡¡¡¡¡¡¾å¾ºÎ¨¡¡¡¡¡¡¡Ü0.18¡ó¹â¡¡¡Ü8.13¡ó¹â
¡¡2¡Ë½°±¡Áªµó¸å¤Î¿ä°Ü¡¡¡¡¡¦NY¥À¥¦¤ÈÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¿ä°Ü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡NY¥À¥¦¡¡¡¡¡¡¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡¡¡2/06¡¡¡¡¡¡¡¡50,115¥É¥ë¡¡¡¡ 54,253±ß¡¡¡¡¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡¡¡49,500¡¡¡¡¡¡¡¡ 56,491¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÑÆ°Éý¡¡¡¡¡¡¢¥ 615¥É¥ë°Â¡¡¡Ü2,688±ß¹â¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÑÆ°Î¨¡¡¡¡¡¡¢¥1.22¡ó°Â¡¡¡¡¡Ü4.95¡ó¹â¡¡¡¡¡¦½°±¡Áª¸å¤Ç¤Ï¡¢NY¥À¥¦¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ø¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¾å¾ºÉý¤òÍî¤È¤¹¤â¾å¤²¤¿¡£
¡¡3¡Ë½°±¡Áªµó¸å¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¿ä°Ü¡¦¡¦¼«Ì±ÅÞ°µ¾¡¤Î¤´½Ëµ·¢ÍÎäÀÅ¤µ¼è¤êÌá¤·»Ï¤á¤ë¡¡¡¡¡¦Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¿ä°Ü¡¡¡¡¡¡¡¡2/09¡¡¡¡¡¡+2,110±ß¹â¡¡¡¡¡¡¡¡2/10¡¡¡¡¡¡+1,286¡¡¡¡¡¡¡¡2/11¡¡¡¡¡¡¢¥10¡¡¡¡¡¡¡¡2/12¡¡¡¡¡¡¢¥697¡¡¡¡¡¦¡Ö¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥É¡×¤«¤é¡¢Íø±×³ÎÄêÇä¤ê¤Ø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦³¤³°Ã»´üÅêµ¡¶Ú¤¬³ô²ÁÀèÊªÇã¤¤¤Ç³ô¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Íø±×³ÎÄêÇä¤ê¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£¼¡¤Ï¡¢³¤³°Ã»´üÅêµ¡¶Ú¤Ë¤è¤ëÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î²¼Íî¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÃÍ¤¬¤µ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¡¦AI´ØÏ¢ÌÃÊÁ¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡4¡ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ´óÍ¿ÅÙ¾å°Ì5ÌÃÊÁ¤Î¿ä°Ü¡¡¡¡¡Ê1¡Ë2/12¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¢¥10±ß°Â¡¢´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¢¥362±ß°Â¡¡¡¡¡¡¡¦´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´óÍ¿¾å¤²³Û¡¡¡¡¡¡³ô²Á¾å¤²Éý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡¡¡¡¡¡ ¢¥231±ß°Â¡¡¡¡¡¡¢¥865±ß°Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥56¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥555¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TDK¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥37¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥73¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡¡¡¡ ¢¥20¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥200¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥18¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥525¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ç·×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥362
¡¡¡¡¡Ê2¡Ë2/13¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¢¥697±ß°Â¡¢´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¢¥536±ß°Â¡¦ÀêÍÎ¨¢¥76.90¡ó¡¡¡¡¡¡¡¦´óÍ¿¾å°Ì5ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´óÍ¿¾å¤²³Û¡¡¡¡¡¡³ô²Á¾å¤²Éý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯G¡¡¡¡¡¡ ¢¥343±ß°Â¡¡¡¡¡¡¢¥427±ß°Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥65¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥649¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥45¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥269¥Õ¥¸¥¯¥é¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥42 ¡¡ ¢¥1,255¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Í¥¯¥½¥ó¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥41¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¥608¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ç·×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¥536¡¡¡¡¡¡¡¦ÃÍ¤¬¤µ¡¦È¾Æ³ÂÎ¡¦¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢³ô¤ËÇä¤ê¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡ü3¡¥¥¥ª¥¯¥·¥¢¡¢2026Ç¯3·î´ü½ãÍø±×¡Ü5,137²¯±ß¡¢¡Ü88.7¡óÁý¡¢»Ô¾ìÍ½Â¬¾å²ó¤ë¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ü4¡¥ÅÅÄÌ¡¢2025Ç¯12·îÄÌ´ü¤Î½ãÂ»±×¢¥3,276²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¡¢³¤³°»ö¶ÈÉÔ¿¶¤ÇÌµÇÛ¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡Ë¡¡1¡Ë³¤³°»ö¶È¤Ç¢¥3,961²¯±ß¡£
¡ü5¡¥Æü»º¡¢2026Ç¯3·î´üºÇ½ªÂ»±×¢¥6,500²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¡¢2´üÏ¢Â³¤Îµð³ÛÀÖ»ú¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¡Ë
¢£IV¡¥ÃíÌÜÌÃÊÁ¡ÊÅê»ñ¤Ï¼«¸ÊÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ë¡¡¡¦1893¡¡¸ÞÍÎ·úÀß¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´¡¡¡¦2607¡¡ÉÔÆóÀ½Ìý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶ÈÀÓ¹¥Ä´´üÂÔ¡¡¡¦7011¡¡»°É©½Å¹©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¶ÈÀÓ·øÄ´¡ÊËÉ±Ò¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦Â¤Á¥¡Ë
¼¹É®¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÃæÅçµÁÇ·¡¡¡Ê¤Ê¤«¤·¤Þ¡¡¤è¤·¤æ¤¡Ë
1970Ç¯¤ËÀÑ¿å²½³Ø¹©¶È(³ô)Æþ¼Ò¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î´ë²è¡¦´ÉÍý¡ÊºâÌ³´Þ¤à¡Ë¤ò32Ç¯´Ö·Ð¸³¸å¡¢´ë¶ÈºÆÀ¸¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë·È¤ï¤ë¡£¸½ºß¡¢¥¢¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡Ê³ô¡ËÂåÉ½¡£¥á¡¼¥«¡¼¥µ¥¤¥É¤«¤é¸«¤¿¶âÍ»¤È´ë¶È·Ð±Ä¤ò»ëÅÀ¤Ë¡¢³ô¼°´Þ¤à¶âÍ»»Ô¾ì¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò2017Ç¯¤«¤éÈ¯¿®¡£È¯¿®ÆâÍÆ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¾ðÊó¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢»¨»ï¡¢¾Ú·ô¥ê¥Ý¡¼¥ÈÅù¡¹¡Ë¤òÊ¬ÀÏ¡¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤òÍ½Â¬¡¦Å¸Ë¾¤·¤Ê¤¬¤é¥³¥á¥ó¥È¤òºîÀ®¡£http://note.com/soubatennbou