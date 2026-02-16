“日本一のイケメン”18歳高校生のビジュアルに「AIが作った顔」などと絶賛の声が上がった。

【映像】「AIが作った顔」ジュノンボーイグランプリの18歳高校生の顔面

ABEMAにて2月15日に配信された『ななにー 地下ABEMA』#106では、「日本一のイケメン＆美少女が台集合！最強ティーンの裏側を大公開＆親も登場しちゃうぞSP」企画が展開。この中で日本一の“イケメン高校生”大野礼音（18歳）さんのビジュアルに注目が集まった。

「渋谷を歩けば逆ナンの嵐」と草なぎ剛に紹介されてスタジオに登場した大野さん。その端正な顔立ちを見て、稲垣吾郎は「AIが作った顔みたい」と絶賛した。

昨年、香取慎吾も審査員を務めた「ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」で、グランプリに輝いた大野さんは、38代目のジュノン・ボーイに認定。そんな大野さんはTikTokなどSNSでの露出もあり、10代女性からのすでに大人気。大野さんは「渋谷によく遊びに行くんですけど、行くたびに5〜6人の女子高生から声をかけられます」と明かした。

さらに大野さんは「文化祭が開催されると自分と写真を撮るために他校の女子が来てくれて、15人くらいが来てくれました」と明かした。そんな“激モテ”な高1時代の大野さんの写真が公開されると、みちょぱは「いいフェイスラインしてるわ〜」と絶賛した。

続けて草なぎが「これだけ格好良かったらスカウトとかもされるんじゃないですか？」と聞くと、大野さんは「スカウトは結構されたことがあります。竹下通りを歩いていたら6人くらいにスカウトされました」と答えた。

草なぎが「芸能事務所とかには入らないんですか？」と質問すると、同席した母の佳奈子さん（44歳）は「これから考えていきます」と将来について相談していることを明かしていた。