¡¡¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Ç½÷Í¥¤ÎÇßÅÄºÌ²Â¤¬¡¢£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿Ãæ»³Í¥ÇÏ¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£Ãæ»³¤Î»äÉþ¤Îà¥À¥µ¤µá¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¡¢£²£°£±£¹Ç¯¤ËÆ²ËÜ¸÷°ì¼ç±é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö£Å£î£ä£ì£å£ó£ó¡¡£Ó£È£Ï£Ã£Ë¡×¤Ç¶¦±é¡£ÇßÅÄ¤Ï¡¢Ãæ»³¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤È¤·¤Æ¡Ö·Î¸ÅÁ°¡¢½ÀÆð¤·¤Æ¤ë³§¤Ë¡¢£±ÁÈ£±ÁÈ¤º¤ÄËè²óÏÃ¤·¤«¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö°Î¤¤¤Ê¡¢¤¹¤´¤¯¥¹¥Æ¥¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Ãæ»³¤ÎÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ã¤Æ£±£°Ê¬¾æ¡£¤½¤ì¤«£·Ê¬¡¢£¸Ê¬¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ãæ»³¤Ï¡Ö¥Þ¥¸ÊÑ¤Ê£¹Ê¬¾æ¤òÍú¤¤¤Æ¤¿¡×¡£
¡¡¸À¤¦¤Î¤ò¡Ö¤º¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤¿¡£¡ØÊÑ¤À¤Ê¡Ù¡Ø¥À¥µ¤¤¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¡Ø¤¢¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥À¥µ¤¯¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×ÅÁ¤¨¤¿¤½¤¦¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢ÇßÅÄ¤ÏÃæ»³¤Ë¡Ö·ë¹½Íú¤¤¤Æ¤¿¤è¤Í¡©¡¡º£¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤ë¡©¡¡¼Î¤Æ¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤·¤«¤·Ãæ»³¤Ï¡Ö¤É¤ì¤«Ê¬¤«¤é¤Ø¤ó¤Í¤ó¤±¤É¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤½¤ì¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¥Ô¥ó¤ÈÍè¤¨¤Ø¤ó¤â¤ó¡£²¿¸Ä¤«¸õÊä¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÇßÅÄ¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£