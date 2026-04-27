『薬屋のひとりごと』の原作小説をテーマにした「『薬屋のひとりごと』原作小説カフェ」が、5月14日（木）から東京・池袋で、5月28日（木）から大阪・梅田で開催される。【写真】公式監修の物語メニューも登場！テーマカフェの詳細■テーマは“料理”今回開催される「『薬屋のひとりごと』原作小説カフェ」は、“料理”をテーマに、『薬屋のひとりごと』の世界観が思いっきり味わえる期間限定のテーマカフェ。“温”、“清