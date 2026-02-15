Photo: junior

なんかこの家具、ガタガタするな……。

家具の組み立てやガジェット整備で必要な工具、しっかり整理して揃えていないと合うネジのために道具箱をガサゴソと漁るのがちょっと面倒ですよね。

そんなみなさんにオススメなのが一式揃った工具セットですが、今回はその中からツール数も豊富な「PENDORA TOOL SET」をご紹介します。

電動ドライバーになんと100以上のツールがキレイに収まっており、今ならおトクなセール価格にもなっていたのでぜひ参考にしてみてください。

DIYに最適！2種ビット対応・100種以上搭載の高機能精密ドライバー豪華セット 16,980円 【早期リターン 43%OFF】 詳細をチェック

ぎっしり詰まってもケースはスリム

Photo: junior

こちらが「PENDORA TOOL SET」。メインは写真のペン型電動ドライバー。最大トルクは1Nmのため、ガジェットやPC等の整備を中心に下穴があるネジ締め等に活躍してくれます。

Photo: junior

ビットを含めたツール総数は100以上。これだけあれば家にあるネジのほとんどは対応できるでしょう。

また個別ケースはレゴブロックのような仕組みになっているので、自分が使いやすいようにレイアウトをある程度自由にカスタマイズできるのもいいですね。

Photo: junior

ケースは大きい部類ですが、スリムなので収納性はそこまで悪くないかと。

実際に使ってみた

Photo: junior

さっそく主役の電動ドライバーをテスト。ペン型の中では大きいタイプなので手のひら全体で握る感じですね。操作は直感的で締める・緩めるもすぐ慣れました。

Photo: junior

こちらのネジはけっこう固く締まっていたので、手動だとネジ山が潰れそうな感じでしたが、

Photo: junior

本製品に搭載されているスマートトルク調整機能のおかげもあってか、スムーズに回ってくれました。スペック上は最大1Nmでしたが、もう少しパワフルな印象もあります。

Photo: junior

締める作業ももちろんスムーズ。トルクが高い製品ではないので、締めすぎによるトラブルはほぼ無いでしょう。

先端のLEDライトもやっぱりあると便利。自作PCなど手元が暗くなりがちなシーンで助かりました。

付属ツールも便利

Photo: junior

ピンセットなども便利ですが、筆者的に嬉しかったのが写真のイヤホンクリーニングツール。

気がつくと耳垢などで汚れているものの、わざわざ単体で専用ツールを買うほどでもなかったので助かりました。

Photo: junior

バッテリーもオートオフ機能で比較的長持ちし、液晶でも確認できるのが便利。

既に精密ドライバーセットをお持ちであれば不要かもしれませんが、特殊ネジも含めて整理しやすいセットをお探しであれば選択肢のひとつにする価値はありますよ。

ぜひおトクなセール中にチェックしてみてください。

Source: machi-ya

本記事制作にあたりBRIGHT_DIYより製品貸与を受けております。