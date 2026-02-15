今回紹介するのは、Instagramに投稿された自動給餌器の前をウロウロしていた猫ちゃん。何をしているのかと見守っていると…なんと給餌ボタンを起動させてしまったようです。投稿はInstagramにて、14万回以上再生。いいね数は4000件を超えました。

猫のごま丸ちゃん

Instagramアカウント「goma_dai_cha.maru」に登場したのは、猫のごま丸ちゃん。真っ黒毛並みが可愛らしい女の子です。実は、ごま丸ちゃんはとっても頭がいい猫ちゃん。なんと、自動給餌器の使い方を習得してしまったそうです。

習得してしまった

今回、投稿されていたのは自動給餌器の前で何やらウロウロしていた、ごま丸ちゃんの様子。何やら自動給餌器に足を乗せています。そうして、そのまま数秒フリーズ。すると、自動給餌器からカリカリの粒が出てきました。

この自動給餌器は、排出ボタン長押しでカリカリが一定量出る仕様みたいです。そして、出てきたカリカリに驚くことなくスムーズに食べ始めている様子から察するに、ごま丸ちゃんはわかっていてやっている常習犯っぽいです。投稿主さんによると、最近は夜食にハマっているのだとか…。ごま丸ちゃん、食べ過ぎにはご注意くださいね。

賢いごま丸ちゃんにインスタ民もビックリ

自動給餌器の排出ボタンを長押ししてカリカリを出すという、頭脳プレイを見せつけたごま丸ちゃん。その様子を見た視聴者からは、「やばい食べ放題だ！」「お利口さんですね」「賢い。お腹すいた時に自分で出して食べてくれるから助かりますね」などの声が多く寄せられていました。もしかしたら、いつか投稿主さんの目を盗んで、他の猫ちゃんにご飯の出し方を伝授しちゃうかもしれませんね。

Instagramアカウント「goma_dai_cha.maru」では、猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。ごま丸ちゃんたちの幸せそうな日常は、見ていて微笑ましい気持ちになります。

